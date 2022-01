Fiasko rozmów w PGG. Szykuje się bezterminowa blokada wysyłki węgla

Spotkanie w środę 12 stycznia w Polskiej Grupie Górniczej (PGG) z udziałem mediatora nie przyniosło żadnego rozstrzygnięcia. W poniedziałek 17 stycznia ruszają akcje protestacyjne w postaci całkowitej blokady wysyłki węgla z kopalń PGG aż do odwołania. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik zaprosił związkowców z PGG na spotkanie, które ma się odbyć w resorcie w czwartek 13 stycznia.

Może być większa presja na szybsze odchodzenie od węgla

- Nie jest tajemnicą, że funkcjonowanie PGG zależy od uruchomienia finansowania, które obecnie procedowane jest w parlamencie - powiedział Tomasz Rogala. - Te regulacje są częścią prac nad szeroko pojętym systemem wsparcia, związanym z programem odejścia od węgla. Musimy zaczekać na wynik prac w parlamencie, aby wiedzieć, czy i jakie środki dostaniemy - wskazał prezes PGG.W środę rano w kopalniach największej górniczej spółki rozpoczęło się referendum strajkowe. W referendum blisko 38-tysięczna załoga PGG odpowiada na pytanie: "Czy jesteś za podjęciem strajku w Polskiej Grupie Górniczej SA w celu zrealizowania żądań wynikających ze sporu zbiorowego z dnia 14 grudnia 2021 roku?".Związkowcy domagają się rekompensaty finansowej za przepracowane od września do grudnia weekendy (nieoficjalnie mowa była o kwocie 1,5 tys. zł jednorazowej wypłaty dla pracowników dołowych i mniejszych kwotach dla pozostałej załogi) oraz wzrostu średniego wynagrodzenia w spółce z 7829 zł do 8200 zł.Prezes PGG przypomniał, że w podpisanej w maju 2021 roku umowie społecznej, określającej zasady i tempo transformacji górnictwa, ustalono tegoroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w spółkach górniczych objętych programem wsparcia (oprócz PGG chodzi o Tauron Wydobycie i Węglokoks Kraj) na poziomie 3,8 proc.- Oczywiście można rozmawiać o zmianie wysokości wynagrodzeń, ale przez wzgląd na rangę umowy społecznej i wagę procesu notyfikacji - to na forum sygnatariuszy umowy jest najbardziej właściwa formuła prawna - ocenił prezes Rogala.Wskazał, że program, na podstawie którego branża górnicza ma korzystać z dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych, podlega ocenie Komisji Europejskiej. W ocenie prezesa PGG drogą do wypracowania odpowiednich rozwiązań, respektujących postanowienia umowy społecznej, jest rzeczowy dialog. Jego zdaniem wykorzystywanie w dialogu presji strajkowej czy blokad wysyłki surowca do elektrowni, w dłuższym okresie może tylko wzmocnić presję na szybkie odejście od węgla.Zobacz także: Protesty mogą się przełożyć na presję szybszego zamykania kopalń