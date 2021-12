Fiasko rozmów w sprawie płac w PGG grozi kolejną blokadą wysyłki węgla

Fiaskiem zakończyły się we wtorek, 28 grudnia, negocjacje płacowe przedstawicieli związków z Polskiej Grupy Górniczej (PGG) z zarządem spółki oraz odpowiedzialnym za górnictwo wiceministrem aktywów państwowych Piotrem Pyzikiem. W środę sztab protestacyjno-strajkowy ma zdecydować o terminie i formie kolejnych protestów.

Oglądają każdą złotówkę

- Wiceminister Pyzik wskazywał, że może między 12 a 14 stycznia dojdzie do spotkania na temat wysokości płac na rok 2022 - mówi portalowi WNP.PL jeden ze związkowców. - Chcemy, żeby bazowa, czyli średnia płaca górnika, wynosiła 8200 zł brutto - dodaje. Obecnie jest to 7829 zł.- Będziemy dalej prowadzili rozmowy. Trudno o rozwiązania idealne, one bowiem w zasadzie nie występują. Natomiast będziemy szukali tego typu rozwiązań, które pozwolą obu stronom zaakceptować jakieś wspólne porozumienie - powiedział po wtorkowym spotkaniu prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala.Niedawno były wiceminister gospodarki Jerzy Markowski zaznaczył w rozmowie z portalem WNP.PL, że otwartą kwestią jest to, czy zarząd Polskiej Grupy Górniczej dysponuje jakimikolwiek pieniędzmi, które można by przeznaczyć na dodatkowe wynagrodzenia.- I tu, moim zdaniem, sytuacja jest klarowna: Polska Grupa Górnicza nie ma takich pieniędzy - powiedział Jerzy Markowski. - Gdyby bowiem miała, to jej zarząd również zauważa przecież skutki inflacji i na pewno wysupłałby pieniądze na jakieś dodatkowe wynagrodzenia i to bez związkowego nękania - dodał.Z kolei zdaniem prof. Jacka Wodza, socjologa, zapewne rząd wysupła jakieś środki.- Wydaje się, że środki na te dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników PPG się znajdą. Rząd musi kupować czas i spokój społeczny - ocenił w rozmowie z portalem WNP.PL prof. Jacek Wódz.Pandemia koronawirusa mocno zachwiała spółkami węglowymi. W 2020 roku znacząco spadło zapotrzebowanie na energię. W konsekwencji spadło również zapotrzebowanie na węgiel. W związku z tym Polska Grupa Górnicza, uwzględniając pogarszającą sytuację rynkową w zakresie popytu na węgiel energetyczny - której symptomy pojawiły się pod koniec 2019 roku - znacząco ograniczyła zakres inwestycji w porównaniu do roku 2019. Program inwestycyjny musiała dostosować do bieżących uwarunkowań oraz możliwości finansowych.W 2020 roku PGG na realizację planu inwestycyjnego poniosła łączne nakłady w wysokości 1,035 mld zł. A rok wcześniej wydatki te wyniosły 1,684 mld zł. Łączne nakłady w zakresie budownictwa inwestycyjnego wyniosły w 2020 roku 526,6 mln zł, a zatem niewiele mniej niż rok wcześniej, kiedy było to 534,9 mln zł.Z kolei w przypadku nakładów dotyczących zakupów maszyn i urządzeń do wyposażenia kompleksów ścianowych oraz modernizacjami posiadanego parku maszynowego, to w 2019 roku wyniosły one 1,149 mld zł, natomiast w 2020 roku zaledwie 509,2 mln zł. W roku 2021 w spółce oglądają każdą złotówkę, jest jeszcze większa presja na oszczędzanie.