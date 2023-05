Firma wydobywająca uran chce skorzystać na zmieniających się realiach

Kazatomprom, kazachstańska państwowa firma zajmująca się wydobyciem uranu, przygotowuje rezerwy do produkcji w miarę wzrostu popytu.

Kazatomprom dostrzega wzrost popytu, w tym także ze strony producentów energii z Europy Wschodniej, którzy chcieliby zmniejszyć swoją zależność od Rosji.

- Niektóre elektrownie jądrowe w Europie Wschodniej, które wcześniej zaopatrywały się we wzbogacony uran z Rosji, ubiegają się o kontrakty od 2025 roku - wskazał prezes Kazatompromu Jerżan Mukanow.

Zwrócił przy tym uwagę, że niepewność geopolityczna zmienia kształt przepływów paliwa jądrowego, skłaniając niektórych producentów energii do tworzenia zapasów.

Kazatomprom aktywnie podejmuje kroki w celu ograniczenia ekspozycji na Rosję. Poszukuje alternatywnych dostawców i testuje nową transkaspijską trasę eksportową, która nie przebiega przez Rosję.

Kazatomprom jest najbardziej dochodową firmą wydobywającą uran na świecie. Ma przy tym największe rezerwy uranu. Na koniec 2022 roku spółka odnotowała 313 tys. ton ekwiwalentu uranu metalicznego potwierdzonych i możliwych do udowodnienia zasobów.

Produkcja Kazatompromu w 2022 roku wyniosła ok. 11 tys. ton, a światowa ok. 50 tys. ton. W związku z tym Kazatomprom ma dogodną pozycję do wykorzystania obecnej hossy na rynku uranu. Kazatomprom nawiązuje też silne relacje biznesowe z Chinami, co jest istotne w kontekście dalszego rozwoju energetyki jądrowej na chińskim rynku.