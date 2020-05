Firmy z branży okołogórniczej apelują do premiera: Prosimy o powołanie zespołu kryzysowego

Firmy branży okołogórniczej wystosowały list otwarty do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie skutków pandemii koronawirusa dla branży wydobywczej oraz z prośbą o powołanie zespołu kryzysowego, złożonego z przedstawicieli spółek wydobywczych, Rady Ministrów, PFR, reprezentantów branży okołogórniczej oraz związków zawodowych, którego celem będzie wypracowanie wspólnych rozwiązań organizacyjnych i finansowych dla zażegnania skutków kryzysu.





- Skutki tej sytuacji oraz działań kryzysowych podejmowanych w polskich spółkach wydobywczych przełożą się w konsekwencji nie tylko na poważne problemy pracowników naszych firm, ale również na tysiące pracowników innych, mniejszych firm, z którymi współpracujemy.Polskie spółki wydobywcze rozpoczęły na dużą skalę proces zamrażania realizacji lub rezygnacji z kontraktów w toku oraz zawieszania czy renegocjacji zawartych wcześniej umów. To nie pozostawia złudzeń, że sytuacja zmierza w kierunku dramatycznej zapaści jednej z istotnych gałęzi polskiego przemysłu, będącej ważnym elementem budującym wzrost gospodarczy naszego kraju. Dziś bez odpowiedzialnego wsparcia i szybkich decyzji już się nie obejdzie - wskazano w liście do premiera.Zaznaczono przy tym, ze szczególnie dzisiaj, w obliczu pustoszącej świat pandemii Covid-19 oraz dynamicznie zmieniających się reguł funkcjonowania globalnej gospodarki, zapewnienie niezależnego, opartego o zasoby wewnętrzne, a tym samym stabilnego i bezpiecznego sytemu energetycznego powinno być dla nas wszystkich absolutnym priorytetem.- W Polsce mamy to szczęście, że możemy o to zadbać sami, wykorzystując własne zasoby surowcowe oraz rodzime firmy. Jednakże, aby to osiągnąć, niezbędna jest ścisła, stabilna i dobrze funkcjonująca współpraca wszystkich ogniw łańcucha współzależności - energetyki, spółek wydobywczych oraz zaplecza okołogórniczego - zaznaczono.- Panie Premierze! Od zawsze naszym priorytetem była dbałość o rozwój naszego kraju i gospodarki. Naszą aktywnością gospodarczą dajemy przykład odpowiedzialności za Polskę i obywateli, dlatego deklarujemy gotowość do podjęcia niezwłocznych, wspólnych rozmów.Chcielibyśmy podkreślić, że nie oczekujemy podjęcia przez Pana Rząd żadnych wyjątkowych działań. Zależy nam na wypracowaniu rozwiązań długoterminowych. Dlatego pierwszym wspólnym celem powinno być zagwarantowanie bezpieczeństwa sektora w czasie kryzysu - podkreślili sygnatariusze listu do premiera Morawieckiego.I zaznaczyli, że w tym świetle priorytetowe jest uzyskanie gwarancji respektowania przez spółki skarbu państwa zawartych już umów i regulowania przez nie wynikających z nich zobowiązań.Kolejnym krokiem powinno być wspólne wypracowanie zestawu rozwiązań przynoszących pozytywne skutki dla polskiego sektora wydobywczego oraz energetycznego nie tylko w perspektywie najbliższych tygodni, ale lat.- Obliguje nas do tego troska o długoterminowe bezpieczeństwo naszych pracowników, ich rodzin oraz stabilność perspektywicznego rozwoju polskich firm zarówno tych kontrolowanych przez Państwo, jak i prywatnych budowanych przez lata tu, w naszej Ojczyźnie.Prosimy Pana Premiera o powołanie zespołu kryzysowego, złożonego z przedstawicieli spółek wydobywczych, Rady Ministrów RP, PFR, reprezentantów naszej branży oraz związków zawodowych, którego celem będzie wypracowanie wspólnych rozwiązań organizacyjnych i finansowych dla zażegnania skutków mającego miejsce kryzysu. Jesteśmy gotowi do współpracy i dialogu.Wierzymy głęboko, że Panu Premierowi zależy tak samo jak nam, na pokonaniu kryzysu i jak najszybszym powrocie do normalności w życiu społecznym i gospodarczym, a nade wszystko zachowaniu bezpieczeństwa i możliwości dalszego rozwoju naszego kraju. Dlatego liczymy na Pańskie działanie w tej wspólnej sprawie - zaznaczono na koniec listu do premiera.List sygnowały: Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, Famur, Carboautomatyka, Becker Warkop, Hydrotech, Fasing, Patentus, Linter oraz Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ Solidarność.Czytaj także: Bogusław Ziętek: Strach, lenistwo i koniunkturalizm. Rząd się pogubił