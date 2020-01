Forum Energii: Przespaliśmy dyskusję o kształcie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

- Finalna wersja projektu rozporządzenia w sprawie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST) jest podporządkowana celowi neutralności klimatycznej i pokonywaniu społecznych barier dla zmian. Jest daleka od pomysłu wsparcia regionów węglowych. W Polsce przespaliśmy okres wykuwania się tekstu rozporządzenia, w tym czasie w kolejce do funduszu ustawiło się wiele regionów i cały sektor paliw kopalnych. Teraz zmiany będą bardzo trudne -uważa Forum Energii.

Aleksandra Gawlikowska -Fyk i Joanna Maćkowiak-Pandera podkreślają, że FST jest jednak tylko częścią szerszego pomysłu KE na finansowanie transformacji.- Drugi uzupełniający element to wsparcie dedykowane sprawiedliwej transformacji z programu InvestEU (kontynuacji Planu Junckera), a trzeci to pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (który niedługo zostanie przemianowany na unijny bank klimatyczny). Te trzy strumienie środków – FST, InvestEU oraz EBI – nazywane są przez Komisję Mechanizmem Sprawiedliwej Transformacji. Łącznie – 100 mld euro- wyjaśnia Forum Energii.FST, wskazują autorki omawianej opinii, będzie miał jeden priorytet – umożliwienie regionom i ich mieszkańcom przestawienie się na gospodarkę neutralną klimatycznie i zniwelowanie negatywnych skutków społecznych i ekonomicznych tej zmiany.- Alokacje krajowe będą odzwierciedlać wyzwania związane z transformacją w regionach o najwyższych emisjach gazów cieplarnianych. Najwięcej dostaną te, które emitują najbardziej oraz utracą najwięcej miejsc pracy w górnictwie. Ale pod warunkiem ścisłego powiązania z przygotowanymi przez państwa członkowskie krajowymi planami na rzecz energii i klimatu (KPEiK) i określenia ścieżki osiągnięcia neutralności klimatycznej na poziomie kraju- czytamy w opinii Forum Energii.- Regiony górnicze będą więc mogły skorzystać ze środków, jeżeli Polska przedstawi plany ich transformacji. De facto będą to plany wyjścia z węgla. Wówczas środki FST będzie można wykorzystać m.in. na nowe inwestycje i tworzenie miejsc pracy. Co istotne, fundusz nie będzie wspierał ani inwestycji w energetykę jądrową, ani innych opartych o paliwa kopalne- komentują autorki omawianej opinii.Czytaj też: Śląsk i Wielkopolska muszą się spieszyć by skorzystać z pieniędzy na transformację Forum Energii wskazuje, że w ostatnim roku KE intensywnie pracowała nad koncepcją FST i to był czas na przedstawianie propozycji, a teraz, jak ocenia, już po publikacji projektu rozporządzenia, zmiany będą bardzo trudne.Forum Energii podkreśla, że finalna wersja projektu FST jest daleka od pomysłu wsparcia regionów węglowych. Autorki omawianej opinii uważają, że w Polsce przespaliśmy okres wykuwania się tekstu rozporządzenia, a w tym czasie w kolejce do funduszu ustawiło się wiele regionów i cały sektor paliw kopalnych.- Fundusz mocno wiąże finansowanie nowych projektów z realizacją celów energetyczno-klimatycznych. Choć Polska przykładnie pod koniec grudnia 2019 r. przesłała krajowy plan a rzecz klimatu i energii (KPEIK) na czas – zadeklarowane działania nie prowadzą do realizacji celów klimatycznych na 2030 r., na które się zgodziliśmy w ramach UE. Tym bardziej do neutralności klimatycznej w 2050 r. Bez aktualizacji planu i uspójnienia z celami na 2030 r. i 2050 r. Polska będzie na straconej pozycji w dyskusji o unijnym budżecie- oceniły autorki omawianej opinii.