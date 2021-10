Galopujące ceny energii mogą pogrzebać unijną politykę klimatyczną

Współczesna gospodarka potrzebuje dużej ilości energii. Obecny kryzys energetyczny pokazuje, że odnawialne źródła energii są dalece niewystarczające. Dobitnie obrazuje to rosnące zapotrzebowanie na węgiel na rynku międzynarodowym. Bez otrzeźwienia może nas czekać w niedalekiej przyszłości więcej kryzysów energetycznych, które doprowadzić mogą do buntu społeczeństw przeciwko unijnej polityce klimatycznej.

- Przedsiębiorstwa głębinowe i odkrywkowe wydobywające węgiel znajdują się dzisiaj między barierą legislacyjną, która objawia nam się w aktywności Komisji Europejskiej, a z drugiej strony pewnymi elementami rynkowymi, gdyż na koniec konsument kupuje nasz podstawowy produkt - wskazuje prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala, analizując dynamikę cen uprawnień do emisji CO2, które na początku 2021 roku kosztowały 48 euro/t, we wrześniu 60 euro/t, natomiast wskutek wdrożenia nowego pakietu "Fit for 55" mogą osiągnąć poziom 90 euro/t.Koszty opłat emisyjnych stanowią już ok. 60 proc. w cenie energii, jako dobra służącego zaspokojeniu podstawowych potrzeb gospodarstw domowych. Nie sposób dzisiaj funkcjonować bez energii elektrycznej. Paradoksalnie upodabnia to energię do dóbr luksusowych, wyrobów spirytusowych czy tytoniowych obciążonych akcyzą na podobnie wysokim poziomie.Skoro energia drożeje, wydawałoby się, że tańsza powinna być na obszarze Unii Europejskiej w krajach zachodnich, gdzie miks energetyczny jest ze znacznie większym niż u nas udziałem źródeł odnawialnych i gazu ziemnego. Jednak z porównania cen spotowych energii w UE wynika, że jest tam ona znacznie droższa niż w Polsce. Pora na otrzeźwienie, bowiem w innym wypadku coraz większa liczba Polaków będzie wpychana w ubóstwo energetyczne.