Gdy Marek Falenta i Marcin W. handlowali węglem, nie brakowało go

Gdy Marek Falenta z Marcinem W. handlowali węglem - a kelnerzy w restauracji Sowa i Przyjaciele nagrywali polityków i funkcjonariuszy związanych z rządem PO i PSL oraz menedżerów - węgla w Polsce nie brakowało.

Kończący się tydzień upłynął pod znakiem ostrej walki politycznej z handlem węglem i tzw. aferą podsłuchową w tle. Pojawiły się informacje, że rosyjscy biznesmeni związani z tamtejszymi służbami, kupili głośne nagrania od Marka Falenty i potem - już za rządów PiS - import węgla ze Wschodu znacznie wzrósł, np. by zapewnić "rosyjski wsad" do elektrowni w Ostrołęce.

Kwestie związane z tzw. aferą podsłuchową sprzed lat co pewien czas wracają i wciąż budzą ogromne emocje w polityce. Tym razem oparły się o relację wspólnika Marka Falenty - Marcina W, na które powołał się "Newsweek" a potem sam Donald Tusk.

Prokuratura Krajowa natychmiast potem upubliczniła na swojej stronie protokoły dotyczące innych relacji Marcina W. w innej sprawie. Zeznał on, że wręczył 600 tys. euro łapówki synowi Donalda Tuska, stwierdził też, że dawał pieniądze Sławomirowi Nowakowi i Grzegorzowi Napieralskiemu.

Tym samym najważniejsi politycy w Polsce - Donald Tusk i Zbigniew Ziobro - znów przywołali działania głośnych menedżerów tamtych czasów - Marka Falenty i Marcina W. - Trudno powiedzieć, komu się to może na polskiej scenie politycznej bardziej przysłużyć - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL prof. Jacek Wódz, socjolog. - Afery na węglu nie mają barw politycznych. Miały miejsce za czasu rządów PO-PSL, mają miejsce także obecnie - dodaje Bogusław Ziętek, przewodniczący związku zawodowego "Sierpień 80".



W 2014 roku mieliśmy w polskiej polityce istne tsunami. Ujawnione w tygodniku "Wprost" nagrania wywołały w 2014 roku kryzys w rządzie Donalda Tuska. Chodziło o nagrywane od lipca 2013 roku do czerwca 2014 roku na zlecenie Marka Falenty w warszawskich restauracjach osoby z kręgów polityki, wielkiego biznesu oraz funkcjonariuszy publicznych.

Nagrano wtedy między innymi ówczesnych szefów: MSW - Bartłomieja Sienkiewicza, MSZ - Radosława Sikorskiego, resortu infrastruktury i rozwoju - Elżbietę Bieńkowską, prezesa NBP Marka Belkę,a także szefa CBA Pawła Wojtunika.

Kwestie związane z tzw. aferą podsłuchową sprzed lat co pewien czas wracają i budzą emocje w polityce.Tym razem nową burzę wywołał tygodnik Newsweek i Donald Tusk.

Zanim taśmy z Sowy wstrząsnęły polską polityką, trafiły w rosyjskie ręce - zeznaje wspólnik Marka Falenty. Prokuratura wszczyna śledztwo, ale unika wątku szpiegostwa. Igor Prokudin poprosił Falentę, aby wyszli z sauny z przedstawicielem rosyjskich służb. Nie było ich około godziny. W hotelu Falenta powiedział mi, że dogadał się z Ruskimi i sprzedał im wszystko – napisał autor artykułu w tygodniku.

Sprawę natychmiast podjął Donald Tusk i PO, apelując o komisję śledczą.

W efekcie Prokuratura Krajowa upubliczniła w środę 19 października 2022 roku wieczorem na swojej stronie protokoły dotyczące relacji wspólnika Marka Falenty - Marcina W w innej sprawie. Ujawnienie tych materiałów zapowiadał we wtorek prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Wskazał on, że powodem ujawnienia tych materiałów jest wypowiedź szefa PO Donalda Tuska z wtorkowej konferencji prasowej.

- Donald Tusk, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, publicznie postawił poważne oskarżenia wobec prokuratury dotyczące rzekomego zatajania informacji i zaniechań w śledztwie. Powołał się na jeden z protokołów wyjaśnień Marcina W., pomijając inne jego relacje procesowe pozostające w związku z tematem wczorajszej konferencji. Dlatego postanowiłem, że interes publiczny wymaga, by obywatele poznali całość złożonych przez niego relacji dotyczących wątku kryminalno-politycznego w kontekście związków z Rosją" - napisał Zbigniew Ziobro w zamieszczonej na stronie Prokuratury Krajowej decyzji o ujawnieniu materiałów.

Chodzi o ujawnione przez Prokuraturę Krajową zeznania współpracownika Marka Falenty. Świadek twierdził, że wręczył synowi Donalda Tuska reklamówkę, w której miało znajdować się 600 tys. euro. Przy czym zaznaczono, że syn Tuska nie był w ogóle przesłuchiwany w sprawie zeznań Marcina W.

- Nie będę tego komentował, bo to są bzdury. Nigdy nie spotkałem wymienionych osób, ani nie byłem w tej sprawie przesłuchiwany - powiedział natychmiast Wirtualnej Polsce Michał Tusk.

Sprawa ta siłą rzeczy natychmiast stała osią debaty publicznej - wybory już za rok a opozycja walczy o przejęcie władzy od Zjednoczonej Prawicy i każdy z obozów chce drugiemu przypinać kolejne łatki, z tą bardziej prorosyjskiego na czele.

- Trudno powiedzieć, komu się to może na polskiej scenie politycznej bardziej przysłużyć - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL prof. Jacek Wódz, socjolog. - Tego typu sytuacje zdarzają się w polityce w różnych krajach. Kiedy ktoś uzna, że trzeba podgrzać atmosferę, to robi określone ruchy. Jednak przeciętny człowiek nie ma najmniejszych szans dowiedzenia się, jak to było naprawdę. Wyciąga się co jakiś czas pewne wątki na potrzeby walki politycznej. Tak było, jest i nadal będzie - dodaje prof. Jacek Wódz.

Choć od wybuchu afery podsłuchowej minął szmat czasu, to jednak co pewien czas mamy do czynienia z różnymi wątkami jej dotyczącymi. Powraca także wtedy postać Marka Falenty.

A zatem, któż to taki?

Marek Falenta urodził się 26 września 1975 roku. To pochodzący z Lubina absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy. W biznesie zaczynał w 1997 roku jako specjalista od majątku trwałego w KGHM. Potem postanowił przejść na swoje.

W 2000 roku wraz z dwoma kolegami utworzył spółkę Electus, zajmującą się wykupywaniem długów od samorządów i szpitali publicznych. Po sześciu latach sprzedał Electusa za - bagatela - 450 mln zł Domowi Maklerskiemu IDMSA. Nie chciał jednak całkowicie rozstawać się z ta spółką. Wszedł zatem do akcjonariatu IDMSA i został prezesem Electusa, którą to funkcję pełnił przez cztery lata.

Z kolei w 2010 roku utworzył fundusz Falenta Investment i zajął się projektami innowacyjnymi. Posiadał wtedy kontrolne pakiety akcji niemal 30 spółek. Falenta był aktywny w biznesie; w 2011 roku zainwestował w firmę Lead-Bullet, która pośredniczyła w sprzedaży powierzchni reklamowej w internecie i realizowała wtedy projekt Krajowej Bazy Medycznej.

Marek Falenta i Marcin W. na nowo organizują rynek dystrybucji węgla w Polsce

Z kolei w 2012 roku Falenta założył razem z polskimi naukowcami firmę Umbrella Institute pozyskującą i wdrażającą nowe technologie dla przemysłu. Jednakże wielu do dziś najbardziej zapamiętało go jako akcjonariusza giełdowej spółki HAWE. Przed laty media informowały również, że Falenta był poprzez spółkę Real2B właścicielem ponad 100 ha nieruchomości położonych w największych miastach Polski.

Potem Falenta natknął się na Składywęgla.pl, gdzie za 100 mln zł kupił 40 proc. jego udziałów.

„Składywęgla.pl sprzedały 40 proc. udziałów Markowi Falencie, inwestorowi giełdowemu, przedsiębiorcy znajdującego się w rankingach najbogatszych Polaków (przykładowo uplasował się on na 67 miejscu z majątkiem wycenionym na 440 mln zł w rankingu stu najbogatszych Polaków tygodnika Wprost w 2013 roku). Transakcja opiewała ponoć na kwotę przeszło 100 mln złotych” - informował w styczniu 2014 roku portal WNP.PL.

Składywęgla.pl miały wtedy ponad 350 punktów sprzedaży i zatrudniały 1,2 tys. osób. W górnictwie wskazywano wówczas, że Marek Falenta na nowo organizuje rynek dystrybucji węgla w Polsce, m.in. dystrybucji węgla rosyjskiego.

„Dalej następował będzie organiczny rozwój składów węgla o następne oddziały, aż do pięciuset w tym roku. Składywęgla.pl mają w trakcie najbliższych trzech miesięcy zadebiutować na giełdzie. Mają również wejść na rynki zagraniczne. W 2015 roku planują wejście na rynek czeski. Ponadto mają być obecne na Słowacji oraz na wschodzie Niemiec” - informował w lutym 2014 roku portal WNP.PL”.

Biznes szedł zatem niczym burza, aż do momentu, kiedy w przedsiębiorstwie i jego oddziałach pojawili się prokuratorzy i funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego, którzy rozpoczęli zatrzymania. Część pracowników zajmujących kierownicze stanowiska oskarżono między innymi o oszustwa, wyłudzania podatku VAT oraz pranie brudnych pieniędzy. Do zatrzymania samego Falenty przez ABW doszło w czerwcu 2014 roku. W efekcie firma upadła.

Obecnie szczególnie głośno jest o Marcinie W. To on razem z Falentą byli od 2013 roku współwłaścicielami spółki Składywęgla.pl. Poznali się pod koniec lata 2013 roku.

Dobrze rokujący biznes Marcina W. przyciągnął uwagę Falenty, biznesmena figurującego na wówczas na liście stu najbogatszych Polaków. Falenta zapowiedział nawet, że do końca roku 2014 wprowadzi firmę na warszawską giełdę.

Działalność Marcina W. również szybko została wzięta pod lupę. Tygodnik Newsweek pisał o Marcinie W.: „W czerwcu 2014 roku agenci CBŚ wyprowadzili w kajdankach dyrektora generalnego Składów Węgla. Był podejrzany o poważne przekręty w spółce“.

W Newsweeku z 4 września 2017 roku pisano między innymi o Marcinie W. "to były dyrektor generalny spółki Składy Węgla, karateka i do niedawna partner biznesowy i przyjaciel Marka Falenty. W czerwcu 2014 roku agenci CBŚ wyprowadzili go w kajdankach z siedziby Składów". Wskazano też, że Marcin W. "dostał 18 zarzutów za kierowanie grupą przestępczą, która wyłudzała podatek VAT i wyprała ok. 85 mln zł. Grupa działała w Składach Węgla, w których Marek Falenta miał 40 proc. udziałów".

Napisano również, że pięć miesięcy po zatrzymaniu sąd odwiesił Marcinowi W. dawny wyrok za wielomilionowe oszustwa i wysłał go do więzienia. 30 maja 2016 roku były partner biznesowy Falenty wyszedł na wolność i zabrał się za nowy biznes.

Tygodnik Newsweek pisał: "Na początku lipca w Bydgoszczy rejestruje się spółka o nazwie Ecometras. Jej właścicielką zostaje jego kuzynka Anna Mączka". Wspomniano również, że w 2016 roku, już w kilka miesięcy po swym wyjściu z więzienia, Marcin W. zaczyna się pojawiać w gmachu TVP na Woronicza.

"Prowadzi negocjacje w sprawie produkowanego przez Ecometras programu E-Sport Planet o grach komputerowych i nowych technologiach. W styczniu 2017 roku TVP kupuje prawa do 24 odcinków cyklu, program pojawia się w TVP 3 i TVP Sport" - pisał tygodnik Newsweek. Widać zatem, że Marcin W. to także barwna postać, niemniej od Marka Falenty, z którym działał w Składach Węgla.

Od lat Falenta kojarzony jest głównie z tzw. aferą podsłuchową. I tak zapewne pozostanie

Marek Falenta już w pierwszych latach swojej biznesowej kariery opisywany był między innymi jako wizjoner i przedsiębiorca plasujący się w rankingach najbogatszych Polaków. Od lat kojarzony jest jednak głównie z tzw. aferą podsłuchową. I tak zapewne pozostanie.

"Marek Falenta, bohater największej politycznej afery ostatnich lat, afery taśmowej, jest już na wolności" - informowały media w końcu września 2021 roku, kiedy to skończyła mu się kara 2,5 roku więzienia orzeczona wobec niego przez sąd.

Nie wiadomo, czym teraz się zajmuje i co robi, niektórzy twierdzą że został ofiarą sprawy, mimo, że doprowadził do oczyszczenia w polskiej polityce, doprowadzając do ujawnienia taśm z restauracji Sowa i Przyjaciele. Jeszcze w październiku 2019 roku skarżył się na warunki odsiadki na warszawskim Służewcu. Wskazywał na niską temperaturę panującą w celi i nękające go problemy zdrowotne.

O kulisach ujawniania afery podsłuchowej mówił ostatnio w programie "Minęła Dwudziesta" TVP Sylwester Latkowski, były redaktor naczelny tygodnika "Wprost", który pierwszy ujawnił nagrania od Falenty. - Miałem duże opory, żeby tutaj przyjść. Przekonali mnie dziennikarze. Wychodzi na to, że Falenta przekazał nagrania, my wzięliśmy i puściliśmy. Taka jest teza. Ku mojemu zdumieniu autor tekstu w "Newsweeku" nie zwrócił się do żadnego z dziennikarzy, którzy wtedy pracowali nad sprawą. Chcę przypomnieć wszystkim, że ten pierwszy tekst podpisało siedmiu dziennikarzy. Do każdej osoby wymienionej tam staraliśmy się dojść, czego nie zrobiono w tekście, który się ukazał w poniedziałek - oświadczył Latkowski.

- To pan Kaszuba, bliski współpracownik pana Belki, odsłuchiwał w moim gabinecie nagranie. Ustalaliśmy, kto był rozmówcą, czy w ogóle była rozmowa. Rozmawialiśmy z panem szefem NIK-u, czy miało miejsce spotkanie z panem Kulczykiem. Jako dziennikarze punkt po punkcie szliśmy i sprawdzaliśmy. Na rympał nie puściliśmy niczego. Od razu zaznaczę – wyeliminowaliśmy wszystkie sprawy obyczajowe i intymne z tych nagrań - podkreślił były redaktor naczelny "Wprost".

- Weryfikowaliśmy materiały i mieliśmy pewność, że są autentyczne. W książce opisaliśmy godzina po godzinie, jak dziennikarze pracowali nad tym. Okazało się, że dla autora publikacji w "Newsweeku" jest to bez znaczenia. Więcej – dla polityków też jest to bez znaczenia. Cały czas wmawia się nam, że uczestniczyliśmy w jakiejś prowokacji cyrylicą pisanej - przypomniał.

- O samym Marku Falencie nie mogę zbyt wiele powiedzieć - przyznaje w rozmowie z portalem WNP.PL Bogusław Ziętek, przewodniczący związku zawodowego Sierpień 80. - W środowisku śląskim nie był on postacią szczególnie znaną - dodaje Ziętek.

- Wokół węgla zawsze były natomiast szemrane interesy, w które uwikłani byli ludzie ze szczytów władzy - mówi Bogusław Ziętek. - Tak było za czasów rządów PO-PSL, tak jest również obecnie. I wtedy, i dziś na węglu robiono miliardowe interesy. Ludzie władzy powiązani byli z tymi, którzy dla Rosjan zdobywali polski rynek węgla, wypychając z niego całkowicie węgiel z polskich kopalń. W ten sposób za czasów rządów PO-PSL niemal w stu procentach oddano rynek odbiorców indywidualnych węgla, czego katastrofalne skutki odczuwamy do dzisiaj - ocenia Bogusław Ziętek.

Zwraca przy tym uwagę, że nadal trudno tu znaleźć pozytywy.

- Niestety obecnie nie jest lepiej, czego przykładem sprowadzenie za około 20 mld zł bezużytecznego, niepalnego błota, które teraz wciska się polskim odbiorcom - zaznacza Bogusław Ziętek. - Także na tym zarobiono ogromne pieniądze. Zatem, jak widać, afery na węglu nie mają barw politycznych. Miały miejsce za czasu rządów PO-PSL, mają miejsce także obecnie - kwituje Bogusław Ziętek.