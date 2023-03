Gdyby zamknięto kopalnie, musielibyśmy importować 60 mln ton węgla rocznie

Jeżeli zamknięto by kopalnie, to skazano by Polskę na import węgla kamiennego z Azji, Afryki i obu Ameryk w ilościach około 60 mln ton na rok przez co najmniej najbliższych 30 lat - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Dyskutowane obecnie w Parlamencie Europejskim regulacje wprowadzają od 2027 roku normę 5 ton metanu na 1000 ton wydobytego węgla innego niż koksowy, a od roku 2031 - 3 tony metanu na 1000 ton węgla, w tym koksowego.

Polskie kopalnie emitują więcej - średnio od 8 do 14 ton metanu na 1000 ton wydobytego węgla, zostałyby więc obłożone wysokimi karami za przekroczenie norm.

W Polskiej Grupie Górniczej byłoby to ok. 1,5 mld zł rocznie. Tego polskie kopalnie nie byłyby w stanie unieść.

- Polska zabiega o kompromis w unijnym rozporządzeniu metanowym, dający możliwość emitowania przez kopalnie 8 ton metanu na 1000 ton wydobywanego węgla - wskazał wiceminister aktywów państwowych Marek Wesoły. Chce również, aby z przepisów wyłączono węgiel koksowy.

Potrzebny jest kompromis na poziomie 8 ton metanu na 1000 ton wydobywanego węgla

- Potrzebny jest kompromis na poziomie 8 ton metanu na 1000 ton wydobywanego węgla. Do tego negocjacyjnie próbujemy dążyć, to nam pomoże funkcjonować - powiedział Marek Wesoły.

Czym ta sprawa dotycząca emisji metanu może się ostatecznie zakończyć?

- Moim zdaniem skończy się to odroczeniem w czasie terminu wejścia w życie tej regulacji prawnej - przewiduje w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki. - Takie rozwiązanie pozwoliłoby bowiem wyjść z twarzą obydwu stronom, to znaczy Komisji Europejskiej, że nie ustąpiła, natomiast polskie górnictwo uzyskałoby dodatkowy czas - dodaje Markowski.

Wskazuje przy tym, ze rzecz w tym, żeby ten czas wykorzystać.

- Albo na silną argumentację merytoryczną o znikomej uciążliwości metanu z polskich kopalń dla klimatu światowego, co jest oczywiste. Lub też na postawienie sobie wyzwań technologicznych na uchwycenie metanu i jego energetycznym wykorzystaniu przed wydostaniem się do atmosfery - zaznacza Jerzy Markowski.

- Niestety bowiem alternatywą byłoby zamknięcie polskich kopalń o znaczących skutkach społecznych dla regionu śląskiego oraz powstanie nowej sytuacji w kontekście bezpieczeństwa energetycznego kraju. Jeżeli bowiem zamknięto by kopalnie, to skazano by Polskę na import węgla kamiennego z Azji, Afryki i obu Ameryk w ilościach około 60 mln ton na rok przez co najmniej najbliższych 30 lat. Czyli tak długo, aż nie powstanie realna alternatywa dla węgla w Polsce. Przecież wydobywamy węgiel nie dlatego, że lubimy, tylko dlatego, że polska gospodarka go potrzebuje - przypomina Jerzy Markowski.

Wstrzymanie wydobycia węgla w Polsce zwiększy import węgla kamiennego do Unii Europejskiej do poziomu około 220 mln ton na rok

- I naiwnie - jak widać z perspektywy forsowania przez Unię określonych rozwiązań - wydaje nam się, że korzystniej i lepiej byłoby ten węgiel dostarczyć polskiej elektroenergetyce i gospodarce ze Śląska i Lubelszczyzny zamiast z Indonezji, Kolumbii czy Australii - podkreśla Jerzy Markowski.

- Nowemu wiceministrowi aktywów państwowych Markowi Wesołemu - który jak się wczyta w parametry dotyczące polskiego górnictwa na pewno wesoło nie będzie - radzę nie liczyć na to, że ktoś w rządzie za niego tę robotę wykona. Pan minister Marek Wesoły nie ma wyboru. Musi lecieć do Brukseli i tłumaczyć, że ta regulacja prawna dotycząca emisji metanu, którą proponują, dotyczy wyłącznie Polski, bo już nikt inny w UE nie wydobywa węgla z pokładów metanowych. Natomiast wstrzymanie wydobycia węgla w Polsce zwiększy import węgla kamiennego do Unii Europejskiej do poziomu około 220 mln ton na rok. Minister Wesoły powinien ich zapytać, czy tego właśnie chcą - podsumowuje Jerzy Markowski.