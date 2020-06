GIG w prestiżowym gronie

Opublikowany, najnowszy raport Unii Europejskiej „Science, research and innovation performance of the EU 2020” podkreśla potrzebę badań i innowacji, wspierających zrównoważony wzrost oraz rolę doskonałości naukowej. Główny Instytut Górnictwa (GIG) należy do grona elitarnych jednostek naukowych i badawczych wyróżnionych tytułem HR Excellence in Research. Komisja Europejska przyznaje to wyróżnienie instytucjom, które zapewniają pracownikom naukowym przyjazne środowisko pracy i możliwości rozwoju kariery zawodowej.