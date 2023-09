Giganci łączą siły w sektorze wydobywczym

Albemarle i Caterpillar połączyły siły, by współpracować w zakresie zrównoważonych technologii i operacji wydobywczych.

Umowa między firmami Albemarle i Caterpillar obejmuje współpracę w zakresie wdrażania akumulatorowo-elektrycznych pojazdów ciężarowych Cat i rozwiązań do przesyłu energii na miejscu, a także umowę ramową dotyczącą odbioru litu.

Współpraca ma wspomóc wysiłki Albemarle zmierzające do utworzenia w Północnej Karolinie pierwszej w Ameryce Północnej kopalni litu o zerowej emisji.

Zgodnie z umową Caterpillar będzie wykorzystywać lit Albemarle do produkcji akumulatorów, a także do badań i rozwoju technologii ogniw akumulatorowych oraz technik recyklingu.

Jak zaznaczono w serwisie Australia Mining, Rod Shurman, wiceprezes Caterpillar ds. rozwiązań w zakresie elektryfikacji i energii, powiedział, że współpraca może potencjalnie doprowadzić do wprowadzenia bardziej ekologicznych technologii w całej branży.

Caterpillar opracowuje bowiem obecnie akumulatory litowo-jonowe i produkty akumulatorowo-elektryczne dla klientów na całym świecie, którzy podobnie jak Albemarle dążą do osiągnięcia celów zerowej emisji dwutlenku węgla netto.

Caterpillar jest światowym liderem w produkcji maszyn budowlanych i kopalnianych, silników wysokoprężnych i zasilanych gazem ziemnym, turbin przemysłowych i lokomotyw elektryczno-spalinowych.

Albemarle Corporation to amerykańska firma produkująca specjalistyczne chemikalia. Posiada trzy dywizje: litową (generującą najwięcej przychodów), specjalności bromowych i katalizatorów. Albemarle to największy na świecie dostawca litu do akumulatorów pojazdów elektrycznych.