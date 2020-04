GIPH za gruntowną rewizją strategii Europejskiego Zielonego Ładu

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa (GIPH) zaznacza, że gwałtowne pogorszenie sytuacji gospodarczej na świecie stwarza konieczność gruntownej rewizji strategii Europejskiego Zielonego Ładu. Była ona bowiem tworzona w zupełnie innych realiach gospodarczych i jest niedostosowana do obecnych uwarunkowań.

W czwartek 30 kwietnia Janusz Olszowski, prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej skierował w tej sprawie list otwarty do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen.

Janusz Olszowski wskazał, że w ostatnim czasie - zamiast skupić się na walce z epidemią koronawirusa - Komisja nasiliła intensywność konsultacji dotyczących dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych oraz planu osiągnięcia celów klimatycznych do 2030 roku.

GIPH zaznacza, że w obecnej sytuacji Unia Europejska powinna poprzestać na celach redukcyjnych, do wypełnienia których kraje członkowskie UE zobowiązały się w Porozumieniu Paryskim.

- Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, reprezentująca ok. 100 tys. pracowników zatrudnionych w firmach będących członkami Izby, wzywa Komisję do spowolnienia tempa prac nad strategią dojścia do tzw. neutralności klimatycznej w 2050 roku i zawieszenia wszelkiej działalności legislacyjnej w tym zakresie - zaznaczono w liście, który został także przekazany do wiadomości polskich władz.

GIPH zaznacza, że w obecnej sytuacji Unia Europejska powinna poprzestać na celach redukcyjnych, do wypełnienia których kraje członkowskie UE zobowiązały się w Porozumieniu Paryskim. Państwa Unii, wskazuje GIPH, powinny też zastanowić się nad priorytetami politycznymi w tym okresie.

Izba zaznacza, że Komisja powinna podsumować i przeanalizować tragiczną sytuację gospodarczą, zarówno w skali europejskiej, jak i globalnej.



- Nowe inicjatywy powinny być wdrażane dopiero wtedy, gdy pojawi się pełny obraz prawdopodobnych skutków kryzysu. Na dzień dzisiejszy priorytetem powinno być unikanie wszelkich dodatkowych obciążeń dla sektora paliwowo-energetycznego, w tym w szczególności związanych z systemem EU ETS, tak aby zapewnić przetrwanie działającym tam przedsiębiorstwom i szybką odbudowę gospodarki po zakończeniu kryzysu - napisał do szefowej Komisji Europejskiej prezes Izby Janusz Olszowski.

Przedstawiciele GIPH-u zaznaczają, że przezwyciężenie obecnego kryzysu będzie wymagało mobilizacji wszystkich zasobów. W tym także w sektorze energetycznym, który w tych trudnych warunkach musi przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo podaży taniej energii.

Izba wskazuje, że w okresie gwałtownego i dramatycznego pogorszenia się perspektyw gospodarczych w Unii Europejskiej i na świecie od czasu wybuchu epidemii Covid-19, Komisja Europejska ogłasza treść projektu rozporządzenia, które nazywane jest "europejskim paktem klimatycznym".



- To pierwszy z ok. 40 aktów prawnych, które mają ujrzeć światło dzienne w ramach tak zwanego Nowego Zielonego Ładu, czyli nowej odsłony unijnej kampanii antywęglowej - zaznacza GIPH.

Prezes Izby Janusz Olszowski wskazuje, że prowadzenie konsultacji w tak istotnych sprawach w okresie, kiedy większość specjalistów ma jedynie zdalny kontakt z macierzystymi firmami, jest czystą fikcją.



- Komisja nie zwraca uwagi na reakcje państw członkowskich na obecny kryzys w sektorze energetycznym spotęgowany wysokimi cenami emisji dwutlenku węgla, które postulują o czasowe zawieszenie systemu EU ETS - zaznacza prezes Janusz Olszowski.

I wskazuje, że ignorując powagę sytuacji, Komisja Europejska dokonuje przeglądu swojego programu prac na rok 2020 w świetle kryzysu związanego z koronawirusem. Za najważniejsze i najpilniejsze sprawy uznaje jednak politykę klimatyczną i przede wszystkim plan realizacji celów klimatycznych do 2030 roku z myślą przewodnią podniesienia celów redukcji emisji z 40 proc. do 50-55 proc.

Jak zaznacza Izba, uzgodnione w ubiegłym roku cele klimatyczne i energetyczne - w pakiecie Czysta energia dla wszystkich Europejczyków i zmianie dyrektywy EU ETS - nie powinny być przedmiotem zmian w niepewnym czasie trwającej epidemii i zastoju znacznej części gospodarki.



- Komisja Europejska nadal pozostaje nieugięta, a nawet wykorzystuje obecną sytuację do zaostrzenia zielonego kursu - wskazuje GIPH.



