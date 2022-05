Glencore zapłaci 1,2 mld dolarów w ramach ugody za przekupstwo i korupcję

Firma Glencore przyznała się do przekupstwa i korupcji przy uzyskiwaniu koncesji na wydobycie ropy naftowej w państwach afrykańskich. Dodatkowo zgodziła się na ugodę w sprawie dochodzeń prowadzonych w tych sprawach w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii oraz zapłacenie naliczonych kar w kwocie około 1,2 miliarda dolarów.

Dochodzenia prowadzone w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii od 2018 roku dotyczyły stwierdzenia naruszenie zasad etycznych w prowadzeniu działalności biznesowej przez szwajcarską spółkę Glencore, która notowana jest na Londyńskiej Giełdzie i wchodzi w skład prestiżowego indeksu FTSE 100. Organy upoważnione do walki z przestępstwami korupcji analizowały dokumenty firmowe od 2007 roku, ze szczególnym uwzględnieniem projektów związanych z pozyskiwaniem nowych koncesji na eksploatację złóż ropy naftowej w państwach afrykańskich.

Sprawa miała związek z wręczaniem łapówek, drogich prezentów i innych korzyści majątkowych decydentom w zamian za preferencyjny dostęp do ropy naftowej. Dotyczyło to lokalnych władz w Kamerunie, Gwinei Równikowej, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Nigerii i Sudanie Południowym. Łącznie postępowanie objęło łapówki o wartości ponad 25 milionów dolarów.

Po zakończeniu kilkuletniego postępowania i udowodnieniu nielegalnych działań naliczono wstępne kary, które powinny wynieść 4 miliardy dolarów. Spółka zaproponowała w takiej sytuacji rozpoczęcie tak zwanych aktywnych rozmów na temat ugody z amerykańskimi i brytyjskimi instytucjami kontroli naruszeń prawa.

Pierwsze porozumienie podpisano w Stanach Zjednoczonych, obecnie zaś trwają negocjacje w Wielkiej Brytanii.

Glencore przekazał w komunikacie, że jest skłonny zapłacić karę w wysokości 700 milionów dolarów za zakończenie procedury dochodzeniowej w sprawie przekupstwa prowadzonej w USA i 485 milionów dolarów za rozwiązanie dochodzenia w sprawie manipulacji na rynku, z pewnymi ograniczeniami przewidzianymi w ramach ugód w innych krajach.

Firma wskazała również na fakt przyznania się do stawianych zarzutów przez brytyjską spółkę zależną, która była stroną postępowania. Brytyjski urząd do spraw poważnych oszustw potwierdził, że przed sądem magistrackim w Westminsterze doszło do takiej sytuacji.

- Glencore dzisiaj nie jest firmą, którą był gdy doszło do niedopuszczalnych praktyk stojących za tym niewłaściwym postępowaniem - powiedział cytowany w komunikacie prezes Kalidas Madhapveddi.

Obecnie władze niderlandzkie i szwajcarskie prowadzą dochodzenie przeciwko spółce w sprawie domniemanych nadużyć w Demokratycznej Republice Konga gdzie znajdują się kontrolowane przez spółkę kopalnie miedzi i kobaltu.

Glencore jest szwajcarską firmą zajmującą się handlem surowcami, wydobyciem ropy naftowej. Pośredniczy w handlu artykułami rolniczymi. Kontroluje 60 procent światowego handlu cynkiem, 50 procent rynku miedzi, 35 procent aluminium, 3 procent ropy naftowej.

W 2021 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 203,75 miliardów dolarów wobec 143,3 miliardów dolarów rok wcześniej. Zysk netto był na poziomie niemal 5 miliardów dolarów w stosunku do 1,9 miliarda dolarów straty w 2020 roku.

Czytaj także: Ekspansję kopalni wstrzymały obawy o zachowanie dziedzictwa kulturowego