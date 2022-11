Globalny gigant rozpoczyna rozbudowę kompleksu miedziowego

Brazylijskie przedsiębiorstwo Vale, największy na świecie producent rudy żelaza i niklu, rozpoczął warty 684 mln dol. pierwszy etap ekspansji w kopalni Copper Cliff Complex South Mine w Ontario w Kanadzie.

Oczekuje się, że Vale niemal podwoi produkcję rudy w zakładzie w Sudbury, zwiększając roczne prognozy do około 10 000 ton niklu oraz 13 000 ton miedzi. To surowce niezbędne m.in. do produkcji pojazdów elektrycznych.

W Copper Cliff wydobywane będą nikiel, miedź oraz kobalt. Opracowano przeszło 12 km tuneli łączących południowe i północne szyby kopalni miedzi w klifie.

Jak wskazuje Wyższy Urząd Górniczy w swoim przeglądzie wydarzeń mających miejsce w przemyśle wydobywczym, prace objęły remont szybu południowego, rozbudowę podziemnych systemów przeładunku rud i odpadów, obiektów i systemu załadunku na powierzchni, a ponadto budowę nowych systemów wentylacyjnych. Dzięki temu utworzono 270 nowych miejsc pracy.

„Obecnie trwają studia wykonalności dotyczące przyszłych faz rozwoju kompleksu Copper Cliff Mine, z potencjałem dostarczania odpowiedzialnie pozyskiwanych minerałów niezbędnych dla gospodarki niskoemisyjnej w przyszłości” - poinformowało Vale w oświadczeniu.

Brazylijski gigant górniczy rozpoczął projekt tchnięcia nowego życia w kanadyjską kopalnię w 2017 roku.