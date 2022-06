Gmina zajmie się rewitalizacją terenu po kopalni Brzeszcze

Spółka Restrukturyzacji Kopalń przekazała gminie Brzeszcze (Małopolskie) tereny oraz obiekty byłej Kopalni Węgla Kamiennego Brzeszcze Wschód. Samorząd zamierza przeprowadzić rewitalizację tego obszaru dzięki wsparciu z unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Burmistrz Brzeszcz Radosław Szot poinformował w piątek, że przedmiotem darowizny są tereny oraz obiekty byłej Kopalni Węgla Kamiennego Brzeszcze Wschód - w sumie teren o powierzchni blisko 65 tys. m kw., o wartość rynkowej ok. 11,2 mln zł.

Na przekazanym terenie zlokalizowanych jest kilkanaście obiektów - budynków i budowli zespołu zabudowy szybów Andrzej III i Andrzej IV, m.in. budynki nadszybia i wieże nadszybowe, budynki maszyn wyciągowych, kołowrotu, hala kompresorów i wentylatorów z chłodnią/basenem chłodzącym, budynek stacji sprężarek i transformatorów.

Jak przypomniał burmistrz, władze Brzeszcz od ponad dwóch lat podejmują działania przygotowujące gminę do możliwości pozyskania wsparcia w ramach unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Fundusz jest przeznaczony dla regionów, których gospodarki opierają się w znacznym stopniu na wydobyciu węgla i przemyśle towarzyszącym, a tym samym są narażone na negatywne skutki społeczne transformacji energetycznej. FST przewiduje dla Polski kwotę ok. 4,4 mld euro. Władze Małopolski szacują, że z tej puli ok. 250 mln euro trafi do Małopolski Zachodniej, przede wszystkim na wsparcie transformacji energetycznej.

Burmistrz zaznaczył, że w ten nurt wpisuje się przygotowana koncepcja rewitalizacji nieczynnej kopalni Brzeszcze Wschód. Uwzględnia ona rewitalizację terenu pogórniczego z zachowaniem zasad gospodarki o obiegu zamkniętym i neutralności dla klimatu, realizowanych m.in. poprzez zasilanie w energię i ciepło pochodzące ze źródeł odnawialnych, traktowanie odpadów jako surowców do wytwarzania produktów i energii, skracanie łańcuchów dostaw produktów i usług.

W ramach opracowanej koncepcji na terenie byłej kopalni wydzielono trzy strefy: strefę zabudowy historycznej, strefę przedsiębiorczości oraz obszary przyrodnicze. Strefa zabudowy historycznej to obszar, w którym budynki poprzemysłowe powinny zostać zaadaptowane na funkcje usługowe - usług publicznych i komercyjnych, z uwzględnieniem historii obszaru (zarówno z okresu II wojny światowej i pracy w kopalni więźniów podobozu KL Auschwitz-Jawischowitz, jak i okresu PRL, tworzenia i działalności związków zawodowych - "Muzeum Solidarności").

Strefa przedsiębiorczości to obszary mogące przyciągnąć prywatnych inwestorów. Przewidziano tam lokalizację nowych obiektów przemysłowych. Na obszarach przyległego zwałowiska i składowiska zaprojektowano obszary produkcji zielonej energii (np. farma fotowoltaiczna), uprawy przemysłowe (np. uprawy roślin energetycznych), ogrodnicze i przestrzenie rekreacyjne.

- Opracowanie stanowi podstawę do sformułowania wytycznych do zmiany dokumentów planistycznych oraz opracowania kolejnych, stanowiących uszczegółowienie koncepcji dokumentów m.in. projektowych i budowlanych, będących podstawą do uzyskania dofinansowania i realizacji inwestycji - ocenił Szot.

Według niego fiszka koncepcyjna dot. rewitalizacji byłej KWK Brzeszcze Wschód została w styczniu 2021 roku wybrana przez zarząd województwa małopolskiego jako jedna z czterech projektów, nad którymi pracowali unijni eksperci Platformy Regionów Węglowych w Transformacji (Platform for Coal Regions in Transition) START.

Wicemarszałek Małopolski Józef Gawron, pełnomocnik zarządu województwa małopolskiego ds. sprawiedliwej transformacji zadeklarował podczas spotkania, że Małopolska Zachodnia to region, który nie pozostanie bez wsparcia.

Podkreślił, że środki, które już teraz są zagwarantowane w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla Małopolski w wysokości ponad 250 mln euro, są dedykowane właśnie takim projektom, jak przedstawiona brzeszczańska koncepcja rewitalizacji.

- Zważywszy na trudną sytuację gospodarczą i społeczną Małopolski Zachodniej, w której przemysł węglowy jest kluczowym pracodawcą, konieczne jest objęcie tego regionu mechanizmami wspierającymi transformację energetyczną, w tym w szczególności środkami z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji - ocenił Gawron.

- Niezmiernie cieszy nas fakt, iż z początkiem maja 2022 r. Komisja Europejska potwierdziła, że Małopolska Zachodnia będzie mogła skorzystać ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, a gminy i powiaty Małopolski Zachodniej ubiegać się o sfinansowanie projektów łagodzących negatywne skutki transformacji węglowej" - dodał Gawron.