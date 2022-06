Gorączkowe poszukiwanie węgla na rynkach. Japonia podbija ceny

Na międzynarodowym rynku węgla w maju br. mieliśmy gorączkowe poszukiwanie surowca. Sytuacja pozostaje napięta, co jest efektem nałożenia przez UE embarga na rosyjski węgiel, które ma wejść w życie 10 sierpnia. Kupujący zaczęli poszukiwać węgla przed datą jego wprowadzenia, co jeszcze dodatkowo wywindowało ceny.

Japonia będąca trzecim największym importerem węgla na świecie ogłosiła stopniowy zakaz importu węgla z Rosji jako część zobowiązania przywódców grupy G7.

Według notowania platformy Global Coal, indeks CIF ARA dla surowca o parametrach NAR 6 000 kcal/kg w kolejnych notowaniach tygodniowych maja systematycznie wzrastał i w ostatnim notowaniu przypadającym na 27 maja, osiągnął rekordowy poziom 320 dol/t.

Obawy przed kiepskimi perspektywami w zakresie dostaw węgla

Jak wskazuje katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu, mimo że dotychczasowy poziom zapasów w europejskich portach ARA pozostawał na wysokim poziomie, to zwiększony boom zakupowy, spowodował gwałtowny napływ węgla do Europy i ponaddwukrotny wzrost zapasów w terminalu ARA. Jeżeli taka dynamika się utrzyma to poziom zapasów w portach europejskich przekroczy poprzedni rekordowy poziom, tj. 7,5 mln ton.

Silny napływ surowca do Europy w tym okresie stanowi odwrócenie dotychczasowego trendu sezonowego, zgodnie z którym spada zapotrzebowanie na ciepło na skutek zakończenia sezonu grzewczego.

Według danych serwisu Argus, dzienna produkcja energii z węgla w Niemczech w dniach 10-27 maja wyniosła średnio 4 GWh, tj. o 13 proc. mniej w stosunku do poprzedniego miesiąca oraz o 52 proc. mniej w porównaniu z marcem.

Rosnące zapasy są przejawem słabych perspektyw na dostawy węgla w okresie, kiedy rynek wejdzie w silniejszą fazę konsumpcji. Potwierdzają to doniesienia prasowe zgodnie z którymi, rząd niemiecki planuje zwiększenie zapasów węgla przed zimą w przypadku niedoboru dostaw gazu, co w konsekwencji może utrzymać import na wysokim poziomie.

Sytuację utrudnia to, że jeden z głównych dostawców surowca na rynek europejski - Kolumbia - sprzedał już całą swoją produkcję na lata 2022 i 2023.

Dynamika wzrostu cen w pozostałej części międzynarodowego rynku węgla była podobna. Ceny surowca australijskiego wysokogatunkowego NAR 6000 kcal/kg oraz tego o wysokiej zawartości popiołu NAR 5 500 kcal/kg, wzrosły najmocniej.

Wzrostom cen gatunków australijskich sprzyjały utrzymujące się obfite opady deszczu w regionie produkcyjnym, czyli w dolinie Hunter, oraz konsekwencje Covid-19 w tym obszarze, co spowodowało niedobory siły roboczej. Indeks NEWC wzrósł z 376,59 dol/t w pierwszym tygodniowym notowaniu maja do aż 415, 80 dol/t w ostatnim, przypadającym na 27 maja.

Jak zaznacza katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu, o ile wzrost cen gatunków australijskich w kwietniu napędzany był gorączkowymi zakupami nabywców chińskich związanymi z obawami o zakłócenia w dostawach spowodowanymi rosyjską inwazją na Ukrainę, to w maju głównym odbiorcą węgla australijskiego była Japonia.

Ta bowiem, w obliczu rezygnacji dostaw węgla rosyjskiego, zwiększa wysiłki na rzecz alternatywnych kierunków, w główniej mierze z Australii. Japonia będąca trzecim największym importerem węgla na świecie ogłosiła w dniu 8 kwietnia stopniowy zakaz importu węgla z Rosji jako część zobowiązania przywódców grupy G7.

Węgiel energetyczny stanowi 60 proc. węgla zużywanego w Japonii, resztę stanowi węgiel koksowy. Ze względu na fakt, iż rynek japoński absorbuje tylko wolumeny o średniej i wysokiej kaloryczności, utracony popyt rosyjski może zostać zastąpiony jedynie surowcem australijskim.

Poza tym dominujący udział węgla z Australii kierowanego do Japonii może jeszcze zwiększyć się z uwagi na stosunkowo bliskie położenie i istniejące powiązania handlowe. Podobna tendencja utrzyma się zapewne w przypadku węgla koksowego, przy czym większość rosyjskiego węgla koksowego zostanie zastąpiona tym pochodzenia australijskiego.

Indie mają znaczny wpływ na rynek

Inną alternatywą dla australijskiego surowca, dla rynków poszukujących węgla wysokogatunkowego o parametrach NAR 6000 kcal/kg pozostaje węgiel z RPA, którego logistyka w ostatnich miesiącach jest utrudniona. Jego cena podąża trendem wzrostowym, w ślad za indeksami NEWC oraz CIF ARA.

Dotychczasowa średnia cena wysokogatunkowego węgla z RPA ( do 4 maja br.) wyniosła 294,16 dol/t, i była cztery razy wyższa niż średnia cena w tym samym okresie ubiegłego roku, która wyniosła 70,49 dol/t.

Problemy transportowe w RPA na kluczowej linii eksportu węgla do terminalu węglowego w RB, która zarządzana jest przez państwowego operatora Transnet Freight Rail, uniemożliwią odbudowę zapasów węgla w terminalu RB, które mimo osiągnięcia 24-tygodniowego maksimum w dniu 25 kwietnia, pozostają bardzo niskie w ujęciu historycznym. Z drugiej strony jest to czynnik, który prawdopodobnie utrzyma ceny węgla w terminalu Richards Bay na wysokim poziomie.

Popyt na węgiel z RPA w krótkim okresie może wzrosnąć dzięki Indiom. Kraj ten dąży do zwiększenia importu węgla w związku z falą upałów, która pod koniec kwietnia spowodowała wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną do historycznie najwyższego poziomu.

Kryzys energetyczny zmusił Indie do wycofania się z polityki ograniczania importu węgla. Rząd federalny poprosił państwowe przedsiębiorstwa energetyczne o import ponad 22 mln ton węgla i prywatnych dostawców energii o 15,94 mln ton, a ministerstwo Energii wezwało wszystkich dostawców energii do dostarczenia 50 proc. przydzielonej ilości do 30 czerwca, kolejne 40 proc. do końca sierpnia, a pozostałe 10 proc. do końca października.

To może wywrzeć presję na globalne ceny węgla w niedalekiej przyszłości, ale też przełożyć się na decyzje polityczne w kwestii wyboru dostawców surowców w obliczu problemów z zaspokojeniem potrzeb energetycznych wielu krajów.

