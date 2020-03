Górnictwo czeka trudny czas. Może trzeba będzie obniżyć pensje

Pandemia uderzyła z impetem w globalną gospodarkę. W szczególnie trudnym położeniu jest górnictwo, które już wcześniej borykało się z poważnymi problemami. - Zachodzi pytanie, czy uda się utrzymać miejsca pracy w górnictwie. Nadszedł czas na poważną rozmowę z górniczymi związkami zawodowymi o tym, że należy na pewien czas obniżyć górnicze wynagrodzenia - komentuje Marian Kostempski, były prezes Kopeksu. O obniżce górniczych wynagrodzeń nie chce nawet za to słyszeć szef Sierpnia 80, Bogusław Ziętek. - To pomysł wręcz z horroru! - irytuje się.

Pomysł jak z horroru?

Wskazuje jednocześnie, że już teraz przedstawiciele resortu aktywów państwowych oraz zarządy naszych górniczych spółek powinni rozmawiać, jak się zabezpieczyć na trudny czas związany między innymi ze spadkiem popytu i niskimi cenami węgla.- Dobrze, by do tych rozmów usiedli też szefowie Polskiego Funduszu Rozwoju czy Banku Gospodarstwa Krajowego. Na razie pieniądze na wypłaty w spółkach górniczych są, jednak nie wiadomo, ile potrwa pandemia. Jeżeli będzie się wydłużać, to sytuacja w gospodarce będzie się pogarszać. Dla spółek węglowych, a głównie dla Polskiej Grupy Górniczej może to być niezwykle trudny czas - podkreśla nasz rozmówca.Rozwój epidemii koronawirusa na świecie i mniejszy popyt na energię czy wyroby stalowe wymusił ograniczenia w produkcji. To może się odbić na producentach węgla koksowego, w tym również na Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Trzeba się przygotować na różne, w tym także i na te gorsze, scenariusze.- Uważam, że w trybie pilnym należy rozważyć czasowe obniżenie górniczych wynagrodzeń - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL prof. Krystian Probierz, geolog. - Trzeba działać w tym kierunku, żeby czasowo obniżyć wynagrodzenia w sektorze węglowym. Lepiej podjąć zdecydowane działania wyprzedzające, aby uniknąć później drastycznych cięć, gdyby pandemia koronawirusa się przedłużała. Trzeba to zrobić w porozumieniu z górniczymi związkami zawodowymi, które przecież widzą, co się dzieje na rynku i wśród których nie brakuje osób odpowiedzialnych.Wskazuje przy tym, że tego typu działania powinny oczywiście objąć także inne branże, które przez koronawirusa znalazły się w trudnym położeniu.Zupełnie innego zdania jest Bogusław Ziętek, przewodniczący Sierpnia 80: z irytacją odnosi się do naszego pytania czy w górnictwie nie zajdzie potrzeba czasowego obniżenia wynagrodzeń.- Absolutnie nie, to pomysł wręcz z horroru! - zaznacza Bogusław Ziętek. - Jeżeli będziemy przerzucać koszty obecnej sytuacji na pracowników, to kryzys nie tylko nie wyhamuje, ale się pogłębi! Przecież ci zatrudnieni w kopalniach są konsumentami. Jeśli obciąży się ich dodatkowymi kosztami, to nie będą kupować ani towarów, ani usług - dodaje.Jego zdaniem trzeba wyciągnąć z tej lekcji właściwą naukę. - Zarówno w kwestii tego, jak prowadzić politykę gospodarczą kraju, jak również, jakie wnioski trzeba wyciągnąć z bankructwa Unii Europejskiej. Obecna sytuacja jest trudna, jednak nie wolno podążać drogą, która ją jeszcze pogorszy. Gospodarka potrzebuje nowego impulsu, a nie hamowania poprzez dławienie popytu - podkreśla Ziętek.Jego zdaniem trzeba odbudowywać potencjał gospodarczy kraju, w tym również górnictwo i energetykę - nawet wbrew polityce UE.- Nie możemy w przyszłości dopuścić do sytuacji, w której na przykład w żadnym europejskim kraju nie produkuje się maseczek chirurgicznych ani żadnego innego sprzętu ochronnego, cała bowiem produkcja została przez komisarzy europejskich de facto wyrzucona z Europy do Azji - podsumowuje Bogusław Ziętek.Widać zatem, że kwestia ewentualnego obniżenia na pewien czas górniczych wynagrodzeń będzie trudna do przeprowadzenia z akceptacją górniczych związków. Jednak zdaniem wielu redukcja wynagrodzeń może okazać się nieodzowna, jeżeli miejsca pracy w rodzimym sektorze węglowym mają zostać utrzymane.