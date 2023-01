Górnictwo dostało mocny impuls, z którego nie chcemy skorzystać

- Światowe górnictwo otrzymuje niespotykany impuls, który doskonale wykorzystują gospodarki Azji oraz USA czy Kanady. Natomiast Unia Europejska nadal brzydzi się przemysłem - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.

Inwestowanie w górnictwo coraz częściej dotyczyć będzie sięgania po surowce niezbędne dla rozwoju elektromobilności czy odnawialnych źródeł energii - panele fotowoltaiczne, elementy farm wiatrowych.

Transformacja energetyczna wymagać będzie zwiększania wydobycia i uruchamiania nowych projektów wydobywczych.

To z kolei będzie się wiązało z degradacją środowiska. Chodzi bowiem o surowce, których koncentracja jest mniejsza i trzeba wydobyć np. 100 ton skały, aby pozyskać tonę konkretnego surowca.

Wojna na Ukrainie zachwiała rynkiem, zwłaszcza surowców dotychczas importowanych z Rosji

- Rok 2022 dostarczył górnictwu historycznego impulsu. Okazało się bowiem, że bez względu na różnego rodzaju zaklęcia ekoterrorystów światowa gospodarka nie może się obejść bez zasobów naturalnych i surowców kopalnych - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.

Wskazuje przy tym, że wojna na Ukrainie zachwiała rynkiem, zwłaszcza surowców dotychczas importowanych z Rosji, pokazując równocześnie zupełne nieprzygotowanie określonych gospodarek do pozyskiwania alternatywnych źródeł dostaw.

- Stąd też w 2022 roku do światowego handlu, zwłaszcza węglem kamiennym, wkradł się chaos powodowany zaklęciami polityków, a z drugiej strony totalną amatorszczyzną, która pojawiła się w handlu węglem - mówi Jerzy Markowski. - Skutkiem jest to, że także w Polsce zalegają duże ilości surowca praktycznie bezużytecznego dla odbiorców. Szczególnego smaku dodaje temu fakt, że cena tego, co niektórzy handlowcy nazwali węglem, jest trzykrotnie wyższa od polskiego węgla. Sytuacja w obrocie węglem w skali świata jest jednak dość łatwa do opanowania, bowiem w obrocie światowym znajduje się ponad 1 mld 400 mln ton węgla i w tej masie zawsze można znaleźć to, co potrzebne. Oczywiście płacąc odpowiednią cenę - dodaje Markowski.

Natomiast zdecydowanie trudniej jest w zakresie metali ziem rzadkich. Trzeba bowiem mieć świadomość, że metale ziem rzadkich nie występują tak powszechnie w zasobach geologicznych, jak węgiel, gaz czy ropa.

- I o ile energetyczne surowce kopalne decydują wzajemnie o dostatku energetycznym jakiegoś państwa, o tyle minerały ziem rzadkich decydują o najnowocześniejszych technologiach, gdzie są one wykorzystywane, zwłaszcza w elektronice, telekomunikacji, przemyśle samochodowym czy branży energetyki odnawialnej, a zatem wszystkim, co można wiązać z najwyższym poziomem technologicznym - zaznacza Markowski. - Patrząc z pozycji Polski, to o ile mamy komfort dostępu do takich metali jak miedź czy srebro, o tyle metale ziem rzadkich są u nas słabo geologicznie udokumentowane lub wręcz nie istnieją. Warto by to jednak poddać dodatkowym badaniom geologicznym. W Czechach bowiem, czyli po sąsiedzku, występują olbrzymie zasoby litu i uranu, które będą Polsce niebawem bardzo potrzebne. Najbardziej poszukiwanymi metalami staja się lit i nikiel. Ceny litu na rynkach światowych przekroczyły 8 tys. dolarów za tonę - wskazuje Markowski.

Jednak jego zdaniem podstawowym problemem jest to, że bardzo często zasoby geologiczne litu występują na terenach o słabej infrastrukturze użytecznej dla procesu wydobywczego. Chodzi tu o dostęp do komunikacji, dostęp do kadr oraz dostęp do technologii wydobywania i wzbogacania urobku surowego.

Najlepiej z dostępnością metali ziem rzadkich oraz wiodących surowców dla transformacji energetycznej radzą sobie Azjaci

- O ile na przykład nie ma tego problemu w Czechach, USA czy Australii, o tyle przykładowo przebogate złoża litu w Afganistanie są prawie niedostępne, zwłaszcza dla inwestorów wywodzących się z Europy, którzy najbardziej tego surowca potrzebują - podkreśla Markowski. - Jak na razie najlepiej z dostępnością metali ziem rzadkich oraz wiodących surowców dla transformacji energetycznej radzą sobie Azjaci, których wizjonerstwo przerosło europejski oportunizm. Europejskim politykom zawsze wydawało się, że wszystko można kupić, a okazuje się, że jednak nie. Dzisiaj liderami w zakresie dostępu do kluczowych surowców, w tym metali ziem rzadkich, są między innymi Chiny, Indie, Korea Południowa, a ostatnio dołącza do nich Pakistan - dodaje Markowski.

I zwraca uwagę, że na ich korzyść zdecydowanie przemawia fakt obeznania z lokalnymi uwarunkowaniami klimatycznymi czy kadrowymi państw, w których te zasoby występują.

- Światowe górnictwo otrzymuje niespotykany impuls, który doskonale wykorzystują gospodarki Azji oraz USA czy Kanady. Natomiast UE nadal brzydzi się przemysłem i pogrąża w dalszym uzależnianiu od gospodarek azjatyckich - mówi Markowski. - To o tyle irytujące, że mamy zarówno wiedzę o zasobach, jak i technologie. Warto uruchomić wyobraźnię i pojąć, że deficyty surowców kopalnych, zwłaszcza surowców energetycznych i metali ziem rzadkich, będą się zwiększać w świecie. Obserwuje się również takie zjawisko, jak zmiana portfolio największych firm górniczych na świecie. Coraz więcej jest przypadków rezygnacji z inwestycji w eksploatację surowców energetycznych, co należy łączyć z dwoma czynnikami: z niespotykanym wzrostem zapotrzebowania i cen kluczowych dla transformacji energetycznej surowców oraz metali ziem rzadkich. Poza tym ekoterroryzm rośnie w siłę i wpędza niektóre regiony świata w ubóstwo energetyczne. Zapomina się jednocześnie o tym, że komputery, smartfony czy samochody elektryczne potrzebują coraz więcej surowców, w tym między innymi litu czy metali ziem rzadkich. A przede wszystkim ich produkcja potrzebuje energii elektrycznej - podsumowuje Jerzy Markowski.

Górnictwo się zmienia, coraz większy jest nacisk na wydobywanie metali, które będą potrzebne do transformacji energetycznej. Ich znaczenie dla globalnego łańcucha dostaw zaawansowanych technologii będzie rosło. Stąd coraz więcej projektów wydobywczych będzie nakierowanych na eksploatację tych surowców.

Europa jest zależna od importu z Chin. Dywersyfikacja dostaw nie jest łatwym zadaniem. Surowce takie jak miedź, nikiel, kobalt i lit są potrzebne do realizacji transformacji energetycznej. Przykładowo KPMG przewiduje, że produkcja litu osiągnie milion ton do 2024 roku, co oznacza wzrost z 550 000 ton wyprodukowanych na całym świecie w 2022 roku.

Wyzwaniem jest również pozostawienie pewnych zasobów dla przyszłych pokoleń

Inwestowanie w górnictwo coraz częściej dotyczyć będzie sięgania po surowce niezbędne dla rozwoju elektromobilności czy odnawialnych źródeł energii - tu chodzi o panele fotowoltaiczne czy elementy farm wiatrowych. Transformacja energetyczna wymagać będzie zwiększania wydobycia i uruchamiania nowych projektów wydobywczych. To z kolei będzie się wiązało z degradacją środowiska.

Planowana w UE transformacja energetyczna to bowiem przedsięwzięcie na gigantyczną skalę - potrzebne będą między innymi turbiny lądowe i morskie w przypadku rozwoju energetyki wiatrowej, baterie do magazynowania energii, baterie samochodowe, a to wszystko wymagać będzie olbrzymich ilości surowców.

- Przed górnictwem, które musi je wydobywać z ziemi, stoi nowe ogromne wyzwanie, bowiem to nie są takie surowce wielkoskalowe jak węgiel, ropa czy gaz, ale to surowce, których koncentracja jest mniejsza i trzeba wydobyć na przykład 100 ton skały, aby pozyskać tonę konkretnego surowca - podkreśla prof. Józef Dubiński, naukowiec z Głównego Instytutu Górnictwa i były szef Instytutu.

Wszystkich tych surowców będzie brakować, w najbliższych latach nastąpi ich znaczący niedobór. A proces wydobycia, chociażby w Chinach czy Demokratycznej Republice Konga, bardzo degraduje środowisko, łamane są też prawa człowieka.

Zdaniem prof. Dubińskiego wyzwaniem jest również pozostawienie pewnych zasobów dla przyszłych pokoleń. Tak, aby relacja pomiędzy produkcją a konsumpcją się równoważyła. Na razie bowiem się nie równoważy.