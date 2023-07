Górnictwo głębinowe tematem globalnego sporu

W Kingston na Jamajce zostało zorganizowane spotkanie, podczas którego ważą się losy przyszłości eksploatacji dna morskiego w poszukiwaniu cennych minerałów.

Członkowie Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego (ISA), mało znanego globalnego organu, którego zadaniem jest regulowanie rozległego dna oceanicznego, debatują na temat przyszłości górnictwa głębinowego podczas corocznego spotkania w Kingston. ISA składa się ze 168 państw członkowskich, a także Unii Europejskiej - czytamy w EurActive.

Zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza (UNCLOS), organ ten jest odpowiedzialny zarówno za ochronę dna morskiego na obszarach poza jurysdykcją krajową, jak i za nadzorowanie wszelkich poszukiwań lub eksploatacji zasobów w tych strefach, które są pod kontrolą państwową.

Niektóre kraje chcą już teraz rozpocząć wydobywanie przypominających skały "guzków" rozrzuconych po dnie morskim, które zawierają minerały ważne dla produkcji baterii, takie jak nikiel, kobalt i miedź.

- Mamy okazję wesprzeć rozwój sektora, który według Nauru ma potencjał, aby przyspieszyć naszą transformację energetyczną w celu walki ze zmianami klimatu - argumentował prezydent wyspiarskiego kraju Russ Joseph Kun, cytowany przez EurActive.

Organizacje pozarządowe i naukowcy twierdzą jednak, że trałowanie głębin morskich może zniszczyć siedliska i gatunki, które mogą być jeszcze nieznane lub potencjalnie kluczowe dla ekosystemów.

Około dwudziestu krajów, w tym Francja, poprosiło o "ostrożnościową przerwę" w wydobyciu głębinowym, a ostatnio zyskało pewien polityczny impet ponieważ Brazylia i Kanada zaproponowały moratorium w sprawie górnictwa głębinowego.

Po drugiej stronie barykady są takie kraje jak Chiny. Pekin nie chce wyrazić zgody na żadne rozwiązania blokujące górnictwo głębinowe.

Nadal pozostaje próżnia prawna w sprawie górnictwa głębinowego, którą ma zapełnić odpowiedni kodeks

W ubiegłym tygodniu 36-osobowa Rada ISA postawiła sobie za cel przyjęcie kodeksu górniczego w 2025 r. ale bez uzgodnienia sposobu rozpatrywania wniosków o zawarcie umowy w międzyczasie, co wywołało krytykę "próżni prawnej".

Do tej pory ISA wydała kilka koncesji na eksplorację dna morskiego ale według nowych wytycznych nie chce wydawać komercyjnych zezwoleń na komercyjną eksplorację dna morskiego do momentu ustanowienia kodeksu górniczego.

Pomimo tych ograniczeń niektóre państwa już teraz chcą zgłaszać wnioski do ISA w sprawie eksploatacji dna morskiego. Nauru twierdzi, że wkrótce złoży wniosek o kontrakt dla Nori, spółki zależnej kanadyjskiej The Metals Company, która stara się zbierać konkrecje polimetaliczne (są to konglomeraty składające się z różnych pierwiastków, występujące na dnie oceanów) w strefie pęknięć Clarion-Clipperton na Pacyfiku.