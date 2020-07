Górnictwo i trudne decyzje. Zabrakło dialogu

W okresie wychodzenia branży węgla kamiennego z bankructwa w roku 2015 wszystkie decyzje były szczegółowo omawiane ze strona społeczną, dzięki czemu udało się nie tylko wyjść na prostą. Teraz także należy rozmawiać ze stroną społeczną - mówi WNP.PL dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

2,5 miliarda złotych strat

Casus Krupiński

Pomocne mogą być środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Jeśli rząd zdecyduje się na zamykanie kopalń, powinien przedstawić alternatywę oraz szczegóły.- Bez nich Śląsk może bardzo szybko zostać zdegradowany ekonomicznie i społecznie. Pamiętajmy również o podatkach odprowadzanych przez górnictwo do budżetu Państwa, na rzecz gmin górniczych, o wsparciu dla kultury, sportu i nauki. Reasumując sektor górniczy oraz okołogórniczy odgrywa bardzo istotną rolę w gospodarce, ze względu na generowanie znaczących strumieni pieniężnych w finansach całego kraju. Chodzi tu głównie o stopień realizacji przez branżę wydobywczą płatności publiczno-prawnych takich jak: składki ZUS, wpłaty na PFRON czy naprawa szkód górniczych - wylicza Magdalena Wójcik-Jurkiewicz.PGG i Ministerstwo Aktywów Państwowych rozważało likwidację kopalń Ruda w Rudzie Śląskiej i Wujek w Katowicach, zatrudniających łącznie ok. 7,7 tys. osób i wydobywających ponad 5,1 mln ton węgla rocznie.W latach 2010-2019 kopalnie Ruda i Wujek łącznie przyniosły ponad 2,5 mld zł strat na sprzedaży węgla, z czego blisko 2 mld 273 mln zł przypada na Rudę (tworzą ją trzy połączone wcześniej kopalnie Bielszowice, Pokój i Halemba, wydobywające ok. 4,3 mln ton węgla rocznie), a ok. 232 mln zł na kopalnię Wujek, wydobywającą rocznie ok. 830 tys. ton węgla.Tylko w 2019 roku Ruda przyniosła 195 mln zł strat, a Wujek - 24 mln zł. Tegoroczna strata Rudy może wynieść 458 mln zł.Nagła zapowiedź zamknięcia konkretnych kopalń oczywiście miała prawo zaskoczyć górników, jednak fakt, że rząd PiS chce zamknąć część kopalń nie powinien być zaskoczeniem.Sytuacja w górnictwie jest powszechnie znana. Prognozy dotyczące popytu na węgiel kamienny czy zmian w polskiej energetyce, w tym rozwoju OZE, również nie są wiedzą zastrzeżoną. Bardzo mało prawdopodobne jest odbudowanie krajowego popytu na węgiel kamienny energetyczny, tak ze strony energetyki zawodowej, jak i mniejszych odbiorców, w tym gospodarstw domowych.Połączenie tych zjawisk wraz ze stratami przynoszonymi przez niektóre kopalnie prowadzi do wniosku, że najgorsze kopalnie pod względem finansowym należy zamknąć. Taki pomysł pojawił się więc w sferach rządowych. Nie powinno to dziwić. PiS już z powodzeniem zamykał kopalnie węgla kamiennego, np. w marcu 2017 r. kopalnia Krupiński trafiła z Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK). Powodem zamknięcia tej kopalni również były straty finansowe, które w okresie 10 lat sięgnęły miliarda złotych.Oczywiście zamykaniu kopalni towarzyszyły protesty, ale procedura odbyła się dosyć sprawnie i bez większych problemów. Pracownicy Krupińskiego mogli przejść na inne kopalnie z JSW.Wtedy jednak rozmawiano i ze stroną społeczną i z samorządowcami, którzy również byli przeciwko zamknięciu Krupińskiego. Ten przypadek pokazał, że odpowiednie podejście i rozmowa, pokazanie konkretnych liczb i zapewnienie pracy lub odpraw umożliwia w miarę bezproblemowe zamknięcie kopalni. Wydaje się, że teraz takich rozmów zabrakło.