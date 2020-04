Górnictwo ma realizować cele produkcyjne uwzględniając standardy bezpieczeństwa

Dzisiejsze górnictwo musi sprostać rosnącym wymaganiom ekonomicznym, lecz równocześnie realizować cele produkcyjne przy uwzględnieniu obowiązujących standardów bezpieczeństwa. Branża wydobywcza podlega stałym przemianom, zarówno organizacyjnym, jak i tym, które są efektem zmian legislacyjnych - zaznaczył prezes Wyższego Urzędu Górniczego (WUG) Adam Mirek w przedstawionym przez Urząd sprawozdaniu z działalności urzędów górniczych w roku 2019.

Prezes WUG wskazał również, że kluczową rolę odgrywają tu czytelne i precyzyjne przepisy prawa. Zaznaczył, że nikt nie może mieć wątpliwości, że dobre prawo sprzyja bezpieczeństwu pracy. Ogranicza też niekorzystne skutki działalności górniczej oraz powoduje poprawę jej efektywności ekonomicznej.Działania instytucji nadzoru górniczego w tym zakresie są bardzo szerokie, a do najistotniejszych z nich należą: organizowanie szkoleń i powierzanie ich prowadzenia osobom mającym odpowiednie uprawnienia; porządkowanie przepisów technicznych, co może ograniczyć wzrost wypadków spowodowanych błędami pracowników, czyli tzw. czynnikiem ludzkim; zwrócenie jeszcze większej uwagi na profilaktykę zdrowotną, w tym na szczegółowe badania wstępne i okresowe wybranych grup pracowniczych (np. po 40. roku życia), zwłaszcza kardiologiczne - bowiem jest to praktycznie jedyna przyczyna zgonów naturalnych w miejscu pracy.- Wszelkie działania organów nadzoru górniczego niezmiennie dążą do tego, aby respektowane były podstawowe prawa człowieka, jakimi są ochrona życia i zdrowia oraz prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Zdajemy sobie bowiem sprawę z faktu, że istnieje potrzeba podnoszenia społecznej świadomości zagrożeń obecnych w środowisku pracy, jak też promowania inicjatyw mających na celu ich eliminowanie lub ograniczanie - zaznaczył prezes WUG-u.Wskazał przy tym, że realizacja zadań postawionych przed Wyższym Urzędem Górniczym wymaga pracy wielu osób.- Profesjonalizm, z jakim podchodzą one do swoich obowiązków pozwala mi wierzyć, że w roku 2020 mamy szansę zobaczyć efekty ich działań - poprawę szeroko rozumianego bezpieczeństwa w zakładach górniczych - podkreślił prezes Wyższego Urzędu Górniczego Adam Mirek.Zobacz także: Górnictwo. W stanie tak trudnym jak dziś, trzeba liczyć jak nigdy na siebie