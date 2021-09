Górnictwo potrzebuje pilnych zmian, bo na razie szybko idziemy na dno

Górnictwo potrzebuje szybkich zmian strukturalnych, które uporządkują organizacyjnie ten sektor - bowiem w takim stanie, w jakim się on teraz znajduje, nie może już dalej funkcjonować - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL Bogusław Ziętek, przewodniczący Sierpnia 80.

Bez pomocy rządu nie poradzą sobie z problemami

I wskazuje, że jasno z tego widać, że potrzebne są szybkie zmiany organizacyjne i ich koordynacja na szczeblu rządowym.- Po pierwsze bowiem żadna z tych spółek nie poradzi sobie sama z tymi problemami. A ponadto musi to być skoordynowane, aby działania poszczególnych spółek nie były wobec siebie sprzeczne - zaznacza Ziętek. - Na przykład skoro Węglokoks będzie zmuszony odejść od węgla, to naturalnym kierunkiem lub jednym z kierunków, na którym powinien się skoncentrować - powinno być zorganizowanie kompletnej grupy hutniczej. Jeżeli tak, to powinna to uwzględniać w swoich planach Jastrzębska Spółka Węglowa. A także rząd, ponieważ Węglokoks ze swoimi aktywami hutniczymi mógłby wejść w program budowy farm wiatrowych - dodaje szef Sierpnia 80.Podkreśla jednocześnie, że to wszystko wymaga koordynacji na szczeblu rządowym i tworzenia sieci powiązań, które pozwolą na wzajemne wspieranie się wszystkich tych spółek w procesie przebudowy.- A nie zwalczanie się i wzajemne podgryzanie, co ma miejsce obecnie - zaznacza Ziętek.- Logiczną konstrukcją dla górnictwa jest ta, w której powstaje jedna grupa skupiająca kopalnie węgla energetycznego podlegająca zasadom pomocy publicznej i może mieć strukturę holdingową. Oraz druga grupa budowana wokół Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która skupiałaby kopalnie posiadające zasoby węgla koksowego - nastawiona na rynek europejski i na odbudowę potencjału hutniczego Polski. Mimo wszystkich bredni opowiadanych przez komisarzy unijnych, zapotrzebowanie na stal i wyroby hutnicze w ciągu najbliższych lat będzie dynamicznie rosło - podkreśla Ziętek.I albo, jego zdaniem, będziemy tę stal sprowadzać z zewnątrz, albo będziemy produkować ją u siebie, wykorzystując przy tym potencjał naszych kopalń węgla koksowego.- Zmiany są potrzebne, bo na razie każdy patrzy na każdego, a wszyscy razem idziemy na dno - podsumowuje Bogusław Ziętek.Czytaj także: Górnictwo ma też powody do radości. Polska stała się monopolistą w Unii