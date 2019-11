Górnictwo przestanie być hołubione

Nowe rozdanie, w którym przewidziano między innymi likwidację Ministerstwa Energii, raczej jasno pokazuje, że nowy rząd będzie chciał zmienić swoje podejście do sektora węglowego. Czy to się powiedzie i czy nie będzie to oznaczało konfliktów z górniczymi związkami, z Solidarnością na czele, pewnie dość szybko się okaże.

Co z atomówką i z reorganizacją w obszarze górnictwa i energetyki?

Czy nowy rząd sobie (z górnictwem) poradzi?

Teraz podejście do górnictwa ma się znacząco zmienić. Ponoć premier Mateusz Morawiecki oczekuje wyraźnego wzrostu wydajności, bowiem przeszło 700 ton na górnika to zbyt mało, a także oczekuje wprowadzenia zmian organizacyjnych, które przełożą się na usprawnienie pracy kopalń i lepsze wykorzystanie zainstalowanego w kopalniach sprzętu.Czas pokaże, czy zostaną wdrożone w życie pomysły z nowym podejściem do węgla (zgazowanie na potrzeby chemii, czy też produkcja wodoru oraz włókien węglowych w Jastrzębskiej Spółce Węglowej), czy też skończy się na dyskusjach na ten temat - nadal bez wiążących decyzji.Zobaczymy również, czy nowy rząd postawi na budowę elektrowni jądrowej, której wielkim orędownikiem był Krzysztof Tchórzewski wskazując wielokrotnie, że zeroemisyjna elektrownia jądrowa wspomoże energetykę bazującą w dużej mierze na węglu i pomoże nam wypełnić zobowiązania związane z unijną polityką klimatyczną.Nie wiadomo, czy decyzja o budowie atomówki zapadnie i które z ministerstw miałoby odgrywać w procesie realizacji tego przedsięwzięcia kluczową rolę. Zresztą znaków zapytania jest o wiele więcej. Można się też zastanawiać, czy na przykład będzie chęć kolejnych roszad reorganizacyjnych w obszarze górnictwa i energetyki. Czy może niektóre kopalnie miałyby trafić pod skrzydła spółek energetycznych, czy też nie będzie mowy o takim wariancie.Ci, którzy dobrze oceniają Krzysztofa Tchórzewskiego jako ministra energii, pytają, czy w ogóle możliwe było przed wyborami parlamentarnymi wprowadzanie w życie w sektorze węglowym niepopularnych decyzji, które powodowałyby protesty górniczych związków.Nikt tego teraz pewnie głośno nie powie, ale przecież to właśnie spokój społeczny na Śląsku w dużej mierze decydował o wyniku wyborów parlamentarnych i o tym, jaki szedł w Polskę przekaz dotyczący zmian w sektorze wydobywczym.- Bardzo źle potraktowano Krzysztofa Tchórzewskiego po tym, ile zrobił w górnictwie i energetyce - mówi portalowi WNP.PL Jarosław Grzesik, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność. - Zaraz nasuwa się tu znane powiedzenie, że Murzyn zrobił swoje - zaznacza Jarosław Grzesik.To, co dla jednych jest wadą i minusem Krzysztofa Tchórzewskiego (koncyliacyjność, otwartość na argumenty innych i dialog ze stroną społeczną), inni uważają jako wielką zaletę.- Gdyby nie Tchórzewski, to w górnictwie dawno byłaby awantura i protesty - mówi portalowi WNP.PL wiceprezes jednej ze spółek węglowych, chcący zachować anonimowość. - Teraz łatwo oceniać go negatywnie, tyle że kwestie górnictwa i energetyki były i dalej będą tymi najtrudniejszymi do rozwiązania. I zobaczymy, jakie będą dokonania na tym polu nowego rzadu - podkreśla nasz rozmówca.Dodaje przy tym, że każdy rząd musi się obawiać górniczych związków zawodowych, które pozostają silne i dobrze zorganizowane. I chociaż na co dzień ze sobą konkurują, to kiedy sytuacja tego wymaga, potrafią wspólnie walczyć w ramię w ramię.Poirytowanie po zapowiedzi likwidacji resortu energii widać w Solidarności, która wsparła PiS przed wyborami parlamentarnymi. Zmiana kursu wobec górnictwa może oznaczać konflikt na linii nowy rząd - Solidarność i inne górnicze związki.Choć trzeba też pamiętać, że swego czasu na osłabienie pozycji Krzysztofa Tchórzewskiego mogły wpłynąć postulaty związkowców z Jastrzębskiej Spółki Węglowej, którzy domagali się dymisji Tchórzewskiego po tym, jak odwołany został ze stanowiska prezesa JSW Daniel Ozon, którego wówczas związki zaciekle broniły.- Kwestie dotyczące górnictwa oraz energetyki będą szczególnie ważkie dla nowego rządu - wskazuje w rozmowie z portalem WNP.PL Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister gospodarki.Jego zdaniem należy zainwestować w kopalnie, które będą mogły w kolejnych latach rentownie wydobywać węgiel i przeznaczyć do likwidacji te, którym sczerpują się złoża i nie są w stanie rentownie funkcjonować.Janusz Steinhoff zaznacza również, że nowy rząd powinien się zdecydować, czy dopuści prywatnych inwestorów, także z zagranicy, do realizacji budowy nowych kopalń. Wegla bowiem na rynku brakuje, stąd znaczący import surowca do Polski, który w 2018 roku wyniósł niemal 20 mln ton.Z pewnością górnictwu zaszkodziła nieco swoista propaganda sukcesu i stałe podkreślanie, że branża jest na fali wznoszącej. Tu niektórzy mają pretensje do byłego wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego, który ich zdaniem - zanim przeszedł do europarlamentu - nazbyt optymistycznie mówił o perspektywach sektora, co między innymi przekładało się na wysuwanie znaczących roszczeń płacowych w sektorze.Nowy rząd pewnie będzie chciał inaczej rozłożyć akcenty i większy nacisk kłaść na rozwój OZE. Nie brak opinii, że górnictwo będzie teraz traktowane inaczej: z naciskiem na powiązanie górniczych płac z osiąganymi wynikami oraz na optymalizację kosztów.Będzie też zapewne chęć pokazania, że bardziej wpisujemy się w unijny trend „zielonej energii”. Więcej zatem będzie o walce ze smogiem, o fotowoltaice, czy o elektromobilności. Zapewne w agencjach public relations będą mieli pełne ręce roboty, aby inaczej rozłożyć akcenty i zamiast wiodącej roli węgla pokazywać naszą otwartość na panujące w unijnej energetyce trendy. Czas pokaże, czym się to zakończy i jak na postulowane zmiany zareagują górnicze centrale związkowe.Zobacz też: Górnicy muszą zarabiać więcej