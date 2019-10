Górnictwo się zmienia, choć wydobycie węgla bez ludzi na dole to mrzonki

Wydobywamy węgiel ze znaczących głębokości (średnio 780 metrów, a często także i ponad 1000 m). Warunki górniczo-geologiczne są trudne i choć w górnictwie postępuje informatyzacja i automatyzacja, to jednak na dole kopalń nie da się obejść bez ludzi. Przy zmaganiu się z siłami natury człowiek jest pod ziemią niezbędny. I to się szybko (nigdy?) nie zmieni.

Zobacz także: Górnictwo jest w kiepskim stanie. Nie ma co zaklinać rzeczywistości Widać stąd, że wprowadzanie elektroniki i różnych nowoczesnych rozwiązań następuje ewolucyjnie. Jeżeli jednak elektronika odgrywa coraz większe znaczenie w przemyśle obronnym, to czemuż inaczej miałoby być w przemyśle wydobywczym? Obecne górnictwo mocno się zmieniło, to branża, w której coraz więcej graczy poważnie myśli o wdrażaniu rozwiązań o charakterze innowacyjnym. Także po to, żeby być krok przed konkurencją.Górnictwo to tradycyjna branża, ale dziś oznacza ona także nowy, perspektywiczny przemysł. Węgiel był, jest i jeszcze długo będzie pożądanym produktem. A kraje Azji Południowo-Wschodniej będą w kolejnych latach ten rynek napędzać. Górnictwo to teraz - szczególnie tam, gdzie buduje się nowe, naszpikowane nowymi technologiami kopalnie - Przemysł 4.0.- Robotyzacja i cyfryzacja, to wszystko już w branży górniczej funkcjonuje - podkreśla Janusz Olszowski, prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.I zaznacza, że także polskie firmy produkujące na rzecz sektora wydobywczego wchodzą z powodzeniem na nowe rynki, również za granicą. Część z nich dawno zaczęła dywersyfikować swoją działalność. I czyni to nadal, lokując coraz więcej produktów na rynkach pozagórniczych, w tym m.in. w branży energetycznej.Bez wątpienia zapotrzebowanie na energię w Polsce wskazuje, że nie będzie możliwe wycofanie się z węgla, przede wszystkim z uwagi na bezpieczeństwo energetyczne. Z drugiej strony nie możemy dopuścić do importu węgla w dużym wymiarze. A zatem kierunek informatyzacji i automatyzacji będzie utrzymany. Maszyny dedykowane przemysłowi górniczemu będą coraz bardziej wyrafinowane i wydajne. Koncernów wydobywczych nie stać bowiem na nieprzewidziane przestoje wynikające z awaryjności zainstalowanego w kopalniach sprzętu.