Górnictwo stoi przed wielką szansą. Ale wszyscy muszą grać do jednej bramki

W trakcie trwającego kryzysu energetycznego polskie górnictwo węgla kamiennego posiada wszelkie podstawy, by w tym roku i kolejnych latach wychodzić na prostą. Miejsce gazu, planowanego w procesie transformacji energetycznej jako paliwo przejściowe, może realnie zastąpić jedynie węgiel. To dla górników szansa, którą spółki wydobywcze powinny wykorzystać. Zarządy spółek, a przede wszystkim związkowcy, powinni myśleć w dłuższej perspektywie i realizować zawarte kontrakty, zawierać nowe, jeszcze bardziej rentowne i jak najszybciej zwiększać produkcję - pisze dla WNP.PL prof. Zbigniew Krysiak.

Wywołany przez agresywną politykę Rosji kryzys energetyczny unaocznił, jak fundamentalne znaczenie ma dla państw europejskich bezpieczeństwo i suwerenność energetyczna.

Przy nieprzewidywalnych dostawach gazu z Rosji, braku elektrowni atomowych oraz wciąż relatywnie niewielkim udziale OZE w miksie energetycznym, głównym źródłem energii cieplnej i elektrycznej pozostaje węgiel. W naszym przypadku jest to węgiel wydobywany w Polsce, którego złoża wystarczą jeszcze na wiele lat.

W kolejnych latach zapotrzebowanie na węgiel będzie rosło, dlatego zwiększenie wydobycia stanowi dzisiaj wielkie wyzwanie, co potwierdzają obecne braki surowca na rynku.

Protesty górników PGG i Taurona zwracają uwagę na ważny problem gospodarczy, który nie jest łatwy do systemowego rozwiązywania. To trwający od wielu dekad problem rentowności górnictwa wynikający z przestawiania się państw na inne źródła energii. W przeszłości ograniczanie popytu na węgiel musiało skutkować spadkiem cen, ale wcale nie oznaczało, że w długim terminie cena węgla jako źródła energii będzie malała.

Polski rząd postawił się Brukseli ws. kopalń

Rząd Polski od 2015 roku bardzo dobrze potrafił ocenić długoterminową wartość węgla i dlatego nie zamykał kopalń w sposób, jaki realizowała poprzednia władza. Jednocześnie polski rząd nie ugiął się pod presją Brukseli, by pilnie, niemal z „dnia na dzień” zamykać kopalnie, bo obecnie w czasie kryzysu pandemii oraz agresji Putina i chaosu na rynku surowców energetycznych okazuje się, że węgiel pozostaje szczególnie cennym „czarnym złotem”. W przypadku Turowa Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu i polska opozycja ponaglały do zamknięcia kopalni nie zważając na krzywdę tysięcy polskich rodzin i w konsekwencji destrukcji gospodarczej w tamtym regionie. Ważna była postawa zarządu PGE, który od początku stanowczo komunikował, że kopalnia Turów nie zostanie zamknięta.

Wywołany przez agresywną politykę Rosji kryzys energetyczny unaocznił, jak fundamentalne znaczenie ma dla państw europejskich bezpieczeństwo i suwerenność energetyczna. Przy nieprzewidywalnych dostawach gazu z Rosji, braku elektrowni atomowych oraz wciąż relatywnie niewielkim udziale OZE w miksie energetycznym, głównym źródłem energii cieplnej i elektrycznej pozostaje węgiel. W naszym przypadku jest to węgiel wydobywany w Polsce, którego złoża wystarczą jeszcze na wiele lat. W kolejnych latach zapotrzebowanie na węgiel będzie rosło, dlatego zwiększenie wydobycia stanowi dzisiaj wielkie wyzwanie, co potwierdzają obecne braki surowca na rynku.

Rządowe dotacje do sektora zapobiegły fali bankructw

Polski sektor górniczy od dawna jest dotowany. Nie dotyczy to wszystkich podmiotów – są firmy radzące sobie na rynku dosyć dobrze.

Dotacje bywają spektakularne – jak 2,3 mld od branży energetycznej z solidarnej składki ratującej przed upadkiem Polską Grupę Górniczą w 2016 r. Są też niemal stałe – choć bardziej dyskretne – formy wsparcia dla górnictwa, takie jak przedpłaty za zakontraktowany węgiel. W latach 2019-2020, gdy węgiel sprowadzany przez podmioty komercyjne do Polski z zagranicy był tani, a nawet znacznie tańszy, niż w polskich spółkach górniczych, polska energetyka mimo wszystko kontraktowała od nich o wiele droższy węgiel płacąc więcej, ale za rodzimy surowiec. I choć z krótkoterminowego spojrzenia analityka giełdowego można by spółki energetyczne za to ganić, był w tym głęboki sens, ponieważ w długim terminie taka strategia ma szanse przerodzić się w wysoki wzrost wartości.

Gdyby nie wprowadzona od 2016 roku przez spółki energetyczne ze wsparciem polskiego rządu swego rodzaju „reforma”, polegająca na płaceniu takich cen za węgiel polskim kopalniom, które powodowały zachowanie płynność operacyjnej i finansowej, już dawno mielibyśmy falę bankructw, a tym samym wysokie bezrobocie w regionach górniczych i dramat górników. Należy przy tym też przypomnieć, że strategia wygaszania kopalń do 2050 roku była dobrze opracowanym projektem, gdyż tworzyła stabilny proces z perspektywy kondycji finansowej górników, mimo, że Komisja Europejska naciskała na szybkie zamykanie kopalń, co prowadziłoby do wielkich szkód dla społeczności górniczej.

Trzeba podkreślić, że sposób, w jaki rząd oraz spółki energetyczne podchodzą do tego wyzwania, nosi silne cechy solidaryzmu społeczno-gospodarczego. W tym kontekście dalszą analizę wszystkich zagadnień polskiego górnictwa należy prowadzić w połączeniu z funkcjonowaniem spółek energetycznych w procesie produkcji energii i bezpieczeństwa energetycznego polskich rodzin, z perspektywy solidarności i solidaryzmu.

Energetyka najbardziej przewidywalnym klientem dla kopalń

Jednocześnie same spółki energetyczne nie są pozbawioną dna rezerwą kapitału. Wbrew pojawiającym się opiniom nie ma w energetyce nadzwyczajnych zysków. Jak słusznie zauważył prezes GK PGE Wojciech Dąbrowski w 2022 r. średnioroczne ceny węgla wzrosną o 190%, ceny gazu o 210% a zakupy uprawnień do emisji CO2 o 140%, W tym czasie ceny energii wzrosną o 110%, a więc niewspółmiernie mniej.

Z perspektywy spółek energetycznych możliwość zakontraktowania surowca w polskich kopalniach – na miejscu, o ustalonych parametrach, bez dodatkowych kosztów transportu –to szansa na osiągnięcie względnej stabilności przynajmniej w tym segmencie kosztów. Z perspektywy górnictwa, energetyka jest z kolei największym i najbardziej przewidywalnym klientem. Obie branże są na siebie skazane. Obie strony współtworzące ten system korzystają na współpracy, zapewniając Polakom bezpieczeństwo energetyczne.

Warto podkreślić, że gdyby nie wsparcie spółek górniczych ze strony firm energetycznych oraz ich zakupy polskiego węgla po cenach oderwanych od światowych, to ogromnej części polskiego górnictwa węgla kamiennego już by nie było.

Polskie kopalnie są chronione przed upadkiem wyłącznie przez solidarność najbardziej lojalnego klienta - właśnie energetyki. Jednocześnie nie ma co ukrywać, że gdyby polskie kopalnie upadły, to polskie firmy energetyczne płaciłyby teraz za importowany z zagranicy węgiel znacznie więcej, niż kupując go w Polsce, co przełożyłoby się fatalnie na los polskich rodzin, czyli ich sytuację finansową i wielkie utrudnienia w zabezpieczeniu domów w ciepło i energię. Problem obejmowałby także los środowiska górniczego. Taki obraz z pewnością powinien mobilizować wszystkie strony do solidarności i dbania o dobro wspólne, bez nadmiernej koncentracji na partykularnych interesach.

Zwiększenie wydobycia trudnym wyzwaniem, ale niezbędnym

Obecnie, na rynku występują niedobory polskiego węgla. Brakuje dla odbiorców indywidualnych i dla firm energetycznych, które podają, że PGG nie jest w stanie zrealizować dostaw ok. 10-20% zakontraktowanego węgla. Wydaje się, że w sytuacji, kiedy energetyka o planowanych wolumenach węgla informowała już wcześniej, to - na tle nadchodzącego kryzysu ze strony Rosji - należało rozpocząć działania prowadzące do wzrostu wydobycia węgla, który powinien uwzględniać inwestycje w przygotowanie nowych pokładów. Mimo, że inwestycje prowadzące do zwiększenia wydobycia węgla są trudnym wyzwaniem, to obecnie są niezbędnym kierunkiem działania, z którego pod żadnym pretekstem nie można zrezygnować.

Podjęcie takich działań nadal jest aktualne i konieczne. Mimo że czas realizacji nowych inwestycji trwa ok. 1,5 roku, to silnie rosnący popyt na węgiel w Polsce i na świecie będzie trwał przez najbliższe dekady, co tworzy znakomite warunki dla rozwoju polskiego górnictwa i poprawy sytuacji finansowej spółek górniczych, a także samych górników.

W trakcie trwającego kryzysu energetycznego polskie górnictwo węgla kamiennego posiada wszelkie podstawy, by w tym roku i kolejnych latach wychodzić na prostą. Nawet Unia Europejska ustami Fransa Timmermansa mówi o powrocie do paliw kopalnych. Miejsce gazu, planowanego w procesie transformacji energetycznej jako paliwo przejściowe, może realnie zastąpić jedynie węgiel, co już teraz dzieje się nie tylko w Polsce, ale m.in. również w Niemczech. Spółki energetyczne deklarują, że pomimo zawartych długoterminowych kontraktów, gotowe są do ich renegocjacji. To dla górników szansa, którą spółki wydobywcze powinny wykorzystać. Zarządy spółek, a przede wszystkim związkowcy, powinni myśleć w dłuższej perspektywie i realizować zawarte kontrakty, zawierać nowe, jeszcze bardziej rentowne i jak najszybciej zwiększać produkcję.

Tylko w ten sposób – po latach subsydiowania polskiego węgla – spółki wydobywcze mogą pokazać, że strategia dotowania górnictwa węgla kamiennego przez państwo i spółki energetyczne ostatecznie okazała się trafiona.

Autorem tekstu jest Zbigniew Krysiak - profesor finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, autor ponad 140 publikacji oraz ponad 100 recenzji naukowych. Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji WNP.PL