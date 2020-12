Górnictwo to nadal duża wartość, choć węgiel w odwrocie

Sektor górniczy wytwarza 1,2 proc. wartości popytu całkowitego województwa śląskiego. Górnictwo cechuje bardzo niski udział popytu finalnego do poziomu zużycia pośredniego. Oznacza to, że wydobywane surowce służą jako istotne nakłady dla innych działalności, przede wszystkim produkcyjnych. Jednocześnie górnictwo to sektor generujący blisko 7 proc. wartości dodanej wytwarzanej w województwie - zaznaczono w raporcie Instytutu Badań Strukturalnych (IBS) pt. Województwo śląskie w punkcie zwrotnym transformacji.

Wartość dodana to wskaźnik mówiący o znaczeniu danego sektora gospodarki w tworzeniu PKB.

Pod tym względem górnictwo jest czwartą branżą w województwie śląskim.

Wyższą wartość dodaną wytwarza budownictwo, handel hurtowy oraz handel detaliczny.

Węgiel w odwrocie

Poszerzać działalność, wchodzić na nowe rynki