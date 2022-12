Górnictwo umocniło w nas szacunek do życia, Boga i wartości

Górnictwo umocniło w nas szacunek do życia, do Boga i przywiązanie do Kościoła oraz do wartości - jak rodzina i poczucie solidarnej więzi - napisał w barbórkowym przesłaniu do górników metropolita katowicki abp Wiktor Skworc.

Hierarcha złożył górnikom życzenia i zapewnił o duchowym wsparciu.

- Nie zapominamy, że węgiel nie wydobywa się sam - zauważał metropolita katowicki i dodawał: - Przez ostatnie 200 lat kształtowało nas górnictwo. Ono stworzyło nas takimi, jacy jesteśmy.

Przypadająca 4 grudnia Barbórka obchodzona jest nie tylko na Górnym Śląsku.

Górnictwo na rozdrożu? Ze słowem abp na święto 4 grudnia

W swoim przesłaniu, opublikowanym w sobotę, w przeddzień tradycyjnej Barbórki, przez Archidiecezję Katowicką, abp Skworc polecił bożemu miłosierdziu ofiary kwietniowych katastrof w kopalniach Zofiówka i Pniówek, gdzie zginęło w sumie 26 górników, a także "wszystkich, którzy kiedykolwiek zginęli w zderzeniu z żywiołem, wykonując pracę górnika czy ratownika górniczego".

Metropolita ocenił, iż tegoroczna Barbórka obchodzona jest "w trudnym dla branży górniczej okresie zmian i restrukturyzacji, a jednocześnie w obliczu narastającego kryzysu energetycznego i powszechnym wołaniu o węgiel".

"Nie zapominamy, że węgiel nie wydobywa się sam. Czyni to człowiek schodzący do czeluści ziemi, aby go wydobyć. W zaistniałej sytuacji - dla dobra społecznego - czynicie to również w dni wolne od pracy - w soboty i niedziele. To wyraz waszego patriotyzmu i solidarności ze społeczeństwem, zagrożonym ubóstwem energetycznym" - ocenił arcybiskup.

W tekście słychać też zalecenie, że nie można tylko o pracy myśleć

"Podejmując z poświeceniem nowe wyzwania, nie zapominajcie o sobie, o odpoczynku i szczególnej konieczności zachowania przepisów bezpieczeństwa pracy, kiedy nieraz pracujecie pod presją zwiększania wydobycia" - dodał.

"Przez ostatnie 200 lat kształtowało nas górnictwo. Ono stworzyło nas takimi, jacy jesteśmy: twardzi i solidarni, zaprawieni do nadludzkiego wysiłku i troskliwi o rzeczy kruche, jak rodzina, dom i gołębie. Przede wszystkim jednak górnictwo umocniło w nas szacunek do życia, do Boga i przywiązanie do Kościoła oraz do wartości - jak rodzina i poczucie solidarnej więzi" - zauważył hierarcha, życząc górnikom, aby we wszelakich trudnościach znajdowali zawsze schronienie w Bogu przez wstawiennictwo św. Barbary.

Kto świętuje? Zatrudnieni górnicy, a w tym 75 tys. osób pracujących w kopalniach węgla kamiennego

Przypadająca 4 grudnia Barbórka obchodzona jest nie tylko na Górnym Śląsku, ale też w innych regionach, gdzie świętują m.in. górnicy węgla brunatnego, pracownicy kopalń rud miedzi, cynku i ołowiu, soli, a także załogi zakładów wydobywczych nafty i gazu, wód leczniczych i termalnych. Wraz z firmami eksploatującymi kopaliny pospolite - kruszywa, piasek i żwir - w Polsce jest ok. 7,5 tys. zakładów górniczych: podziemnych, otworowych i odkrywkowych.

Łącznie krajowy przemysł wydobywczy bezpośrednio zatrudnia niespełna 170 tys. pracowników, w tym ponad 75 tys. w kopalniach węgla kamiennego.