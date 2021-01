Górnictwo w krytycznym punkcie. Niezbędne redukcje zatrudnienia i alokacje pracowników

Tempo i skutki transformacji energetycznej będą rezultatem działań i decyzji podejmowanych w krytycznych punktach tego procesu. Istotne będą tu działania podejmowane w górnictwie - wynika z raportu Instytutu Badań Strukturalnych (IBS) pt. Dekarbonizacja i zatrudnienie w górnictwie węgla kamiennego.

Będą alokacje między kopalniami

Polscy górnicy odczują też zamykanie kopalń w Czechach

Bez decyzji o ograniczeniu zatrudnienia w górnictwie, znacznie większa liczba pracowników będzie wymagać objęcia instrumentami wsparcia na rynku pracy. Całkowite ograniczenie napływu nowych pracowników spowoduje, że możliwe będzie zarządzanie niedopasowaniami w liczbie i strukturze zatrudnionych w poszczególnych kopalniach oraz długofalowe planowanie pozostałych instrumentów wsparcia.Po drugie, relokowanie pracowników między zakładami powinno być zgodne z harmonogramem zamykania kopalń i planami utrzymania wydobycia węgla koksowego.Utrzymanie wydobycia węgla koksowego do 2050 roku na względnie stałym poziomie spowoduje, że w największej spółce produkującej węgiel koksowy, potencjał relokacji nowych pracowników wyniesie około 9 tys. pracowników w perspektywie 2030 roku.Będzie to jednak wymagać dialogu między dwiema największymi spółkami górniczymi (czyli Jastrzębską Spółką Węglową i Polską Grupą Górniczą) oraz zwiększenia mobilności pracowników, którzy planują kontynuować pracę w górnictwie.Po trzecie - wskazano w raporcie IBS - relokacja do innej kopalni lub przekwalifikowanie i podjęcie pracy poza górnictwem powinny obejmować w szczególności młodych pracowników. Rezultatem planowanego zamykania kopalń będzie również stopniowe uwalnianie potencjału osób o kompetencjach umożliwiających zatrudnienie w alternatywnych działalnościach gospodarczych.Dotyczy to branż, które zapewniają wysokopłatne miejsca pracy, są zbliżone specyfiką umiejętności i kompetencji do górnictwa oraz pozwalają na odbudowę i dywersyfikację potencjału gospodarczego, zgodną również z obecnymi kierunkami polityk regionalnych, krajowych i europejskich.Po czwarte, konieczny jest monitoring zatrudnienia na poziomie poszczególnych stanowisk pracy w kopalniach do celów rekrutacji wewnątrz sektora.Pozwoli on wskazywać liczbę osób niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania branży w określonym horyzoncie czasowym.Monitoring zatrudnienia w górnictwie powinien być prowadzony we współpracy z instytucjami rynku pracy, zwłaszcza w województwie śląskim ze względu na pozycję PGG i JSW jako dwóch największych regionalnych pracodawców.Monitorowanie i wymiana wiedzy o zatrudnieniu między spółkami energetycznymi a jednostkami samorządu regionalnego umożliwi także określanie grup pracowników, wobec których konieczne będzie uruchomienie instrumentów wsparcia (np. relokacji lub przekwalifikowania). Rolą polityki regionalnej w tym wymiarze mogłoby być również kreowanie dogodnych warunków zwiększenia mobilności między zakładami.Jastrzębska Spółka Węglowa wskazała koncentrację na produkcji węgla koksowego, jednak nadal pozostaje znaczącym producentem węgla energetycznego. Ograniczenie wydobycia tego surowca w pierwszej kolejności również spowoduje relokacje wewnątrz spółki. Dlatego w najbliższych latach relokacje między JSW a innymi spółkami mogą być niewielkie.Inną grupą, którą mogą dotknąć konsekwencje dekarbonizacji są polscy pracownicy czeskich kopalń, w których zakończenie produkcji nastąpi w 2021 i 2022 roku. Liczba osób w tej grupie szacowana jest na ok. 1,5 tys.Wobec braku możliwości kontynuowania zatrudnienia w polskich zakładach oraz braku dostępu do działań osłonowych oferowanych przez dotychczasowego pracodawcę - wskazano w raporcie IBS - osoby te powinny móc korzystać z oferty szkoleń i rekwalifikacji zawodowej oraz innych programów aktywizujących dla pracowników górnictwa - o ile nie skorzystali wcześniej z instrumentów osłonowych lub nie posiadają uprawnień emerytalnych.Zobacz także: Nie ma przyzwolenia na dopłacanie do nierentownego górnictwa