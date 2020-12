Górnictwo: wynegocjować umowę społeczną i sprawić, by UE ją zaakceptowała. Będzie to piekielnie trudne

Pierwotnie planowano, że do 15 grudnia 2020 roku zostanie wynegocjowana między rządem a związkami zawodowymi umowa społeczna dotycząca całego sektora węglowego, która ma zostać przekazana do Komisji Europejskiej. Wiadomo, że dotrzymanie tej daty będzie niemożliwe. Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń wskazał, że w połowie grudnia odbędą się kolejne rozmowy na temat umowy społecznej dla górnictwa, z wykorzystaniem rekomendacji wypracowanych w ostatnich tygodniach przez pracujące w górniczych spółkach zespoły robocze. Kolejne tygodnie będą niezwykle istotne z punktu widzenia zapewnienia finansowej stabilności dla sektora węglowego.

- W związku z tym podjęto decyzje o konieczności kontynuowania działań optymalizacyjnych i zmodyfikowaniu dotychczasowych zasad funkcjonowania sektora węgla kamiennego - wyjaśnia resort, wskazując na potrzebę nowelizacji Ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.Za niezbędne przedstawiciele resortu uznali opracowanie i realizację planu naprawczego dla górnictwa, który "z jednej strony zapewni szeroko rozumiane bezpieczeństwo energetyczne państwa poprzez kontynuację wydobycia węgla w sposób ekonomicznie uzasadniony, a z drugiej wygaszenie działalności jednostek, które przynoszą największe straty, a ich dalsze funkcjonowanie jest ekonomicznie i geologicznie nieuzasadnione".A zatem, jak widać, najbliższe tygodnie będą niezwykle istotne, jeżeli chodzi o zapewnienie finansowej stabilności dla branży węglowej. Należy mieć nadzieję, że wszelkie negocjacje i rozmowy zakończą się pozytywnie i zostaną wypracowane warunki do dalszego funkcjonowania kopalń, co leży w interesie nie tylko samego górnictwa, ale i całej polskiej gospodarki.- Presja na odchodzenie od węgla jest w Unii Europejskiej bardzo silna, natomiast trzeba pamiętać, że w samych kopalniach pracuje u nas około 80 tysięcy osób, a dochodzą liczne firmy kooperujące z kopalniami i dostarczającymi im różne wyroby, w tym maszyny i urządzenia, oraz usługi - wskazuje w rozmowie z portalem WNP.PL prof. Marek Szczepański, socjolog z Uniwersytetu Śląskiego.Zaznacza przy tym, żeby mówiąc o transformacji górnictwa i energetyki, mieć na uwadze uwarunkowania na rynku pracy. Porozumienie z 25 września między rządem a górniczymi związkami zakłada, że ostatnia kopalnia Polskiej Grupy Górniczej (PGG) zakończy wydobycie w 2049 roku. Odchodzenie od wydobycia będzie oznaczało kurczenie się rynku dla firm górniczego zaplecza. Będą one musiały nabywać nowe kompetencje i dywersyfikować działalność.Problemy polskiego górnictwa narastają, a nasz węgiel jest niekonkurencyjny, co przekłada się na wysoki import tego surowca do Polski. Ceny węgla z rodzimych kopalń, będące pochodną kosztów wydobycia, czynią go niekonkurencyjnym w odniesieniu do węgla importowanego z zagranicy. Niestety warunki górniczo-geologiczne mamy coraz trudniejsze. Schodzimy z wydobyciem coraz głębiej, są zagrożenia metanowe, czy zagrożenia tąpnięciami.- Na Górnym Śląsku eksploatacja górnicza odbywa się pod terenami zurbanizowanymi, co przekłada się na występowanie szkód górniczych, których usuwanie oznacza kolejne koszty - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister gospodarki. - O likwidacji kopalń można mówić wtedy, gdy wszystko jest precyzyjnie zaplanowane i przygotowane, natomiast kwestie społeczne są rozwiązane. Nie wcześniej - podkreśla Steinhoff.Wskazuje jednocześnie, że likwidacja nierentownych kopalń otworzy możliwości inwestycyjne w kopalniach perspektywicznych, gdzie jest szansa na redukcję kosztów.