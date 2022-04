Górnictwo znalazło się między młotem a kowadłem. Trudno będzie wyjść z impasu

Ostatnie lata to kurczenie się krajowego górnictwa węgla kamiennego. W umowie społecznej między rządem a górniczymi związkami z maja 2021 roku zapisano, że do roku 2049 mamy odejść od wydobycia węgla kamiennego energetycznego. Z drugiej strony obecna sytuacja i wojna na Ukrainie nakazują zwiększenie wydobycia węgla. Tym bardziej, że mamy przestać importować węgiel z Rosji.

Potrzebne poważne rozmowy na forum unijnym

- Jeśli mamy takie firmy, duże firmy, które bardzo dużo zarabiają dzisiaj, to mogą też dużo inwestować. Dużo inwestować w takie części naszego przemysłu, które dzisiaj są - powiedzmy - zaniedbane, wymagające inwestycji, żeby być konkurencyjnymi, a nie mają tego kapitału na to, żeby te inwestycje prowadzić. Mogę tylko tyle w tej chwili powiedzieć. Jeśli popatrzymy na państwowe firmy, ile one zarabiają, to widać, że duże możliwości inwestycyjne są - zaznaczył Sasin.Jeżeli chodzi o sam rynek węgla, to premier Mateusz Morawiecki powiedział 30 marca, że w kwietniu, a najdalej w maju uda się odejść od importu węgla z Rosji dzięki ustawie, której projekt rząd przesłał do Sejmu.Wprowadza on zakaz importu i tranzytu przez Polskę rosyjskiego węgla. Szef rządu stwierdził również, że dzięki gazoportowi w Świnoujściu, gazociągowi Baltic Pipe, a także pływającemu gazoportowi koło Gdańska będziemy w stanie uniezależnić się w tym roku od rosyjskiego gazu. Morawiecki zapowiedział także, że będziemy robili wszystko, żeby do końca tego roku odejść od rosyjskiej ropy.Zobacz również: Grono zwolenników embarga na rosyjskie surowce może budzić zdziwienie - To oczywiste, że obecna sytuacja powinna wpłynąć na zmianę podejścia do kwestii zaopatrzenia w surowce, w tym zwłaszcza energetyczne. Zresztą potrzebę zrewidowania podejścia do węgla jako paliwa pokazała również wcześniej sytuacja związana z pandemią koronawirusa i zerwanymi z tego tytułu łańcuchami dostaw - zaznaczył w niedawnej rozmowie z portalem WNP.PL Jarosław Zagórowski, były prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej.Zwrócił także uwagę na to, że polskie zasoby węgla i polskie kopalnie mogą też w przyszłości stanowić pewne zabezpieczenie dla Europy. Warto byłoby się zatem zastanowić nad zmianą planów w zakresie zamykania kopalń węgla kamiennego w Polsce.- Należałoby rozpocząć rozmowy z Komisją Europejską, czy nie przyszedł właśnie czas na zmianę w podejściu do wydobycia węgla w Polsce. Mamy właściwy czas na rozmowy na forum unijnym o kwestii funkcjonowania kopalń w Polsce w kontekście strategicznego znaczenia polskich zasobów węgla nie tylko dla naszego kraju, ale także całej Unii - podkreślił Zagórowski.Wskazał przy tym, że w obecnej sytuacji kwestie klimatyczne oraz ekonomiczne nie mogą być na pierwszym planie. Trzeba bowiem w pierwszym rzędzie zapewnić sobie bezpieczeństwo energetyczne oraz przemysłowe.Także były przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność Kazimierz Grajcarek wskazuje, że musimy postawić na węgiel.- Ropy nie mamy tyle, ile nam potrzeba, ale mamy ogromne pokłady węgla, które są naszą nadzieją na uodpornienie się na wrogie działania - podkreśla Kazimierz Grajcarek, cytowany w „Naszym Dzienniku” z 2-3 kwietnia.W ostatnich latach w UE kładziono nacisk na rozwój OZE, które jednak są niestabilne, bowiem nie zawsze jest słoneczna pogoda i nie zawsze wieje wiatr. W zachodnich mediach ujawniono ostatnio, że Kreml przekazał około 82 mln euro europejskim stowarzyszeniom ekologicznym, które między innymi hamowały inwestycje w zakresie wydobycia gazu łupkowego.Moskwie na rękę jest dalsze uzależnianie Unii od rosyjskich surowców energetycznych. Jeżeli wojna w Ukrainie nie spowoduje zmiany polityki energetycznej Unii, to aż strach pomyśleć, co nas czeka w perspektywie kolejnych lat.Czytaj także: Embargo na rosyjski węgiel. „Zbędny raban, nie powinniśmy wychodzić przed szereg”