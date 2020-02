Górnicy blokują od rana euroterminal w Sławkowie. Chcą zatrzymać rosyjski węgiel

We wtorek, 18 lutego, o godzinie 8.00 rano górnicy zrzeszeni w górniczych centralach związkowych zablokowali tory euroterminalu w Sławkowie w woj. Śląskim. - To ten terminal przeładunkowy łączy wschód z Europą Zachodnią i to tu przyjeżdża koleją rosyjski węgiel, który zabiera nasze miejsca pracy i odbiera nam prawo do podwyżek - informuje Bogusław Ziętek, przewodniczący komisji krajowej WZZ "Sierpień 80".

Euroterminal kolejowy w Sławkowie. pic.twitter.com/V6RpF1sxj2 — KK WZZ Sierpień 80 (@Sierpien80) February 18, 2020