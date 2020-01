Górnicy blokują tory. „Przyspawamy pociągi, wysypiemy transporty”

- Górnicy z "Sierpnia 80" rozpoczęli właśnie blokadę torów kolejowych prowadzących do Elektrowni Łaziska - poinformował w piątek (31 stycznia) rano rzecznik Wolnego Związku Zawodowego "Sierpień 80", Patryk Kosela.

Kolejne kopalnie do likwidacji

Spór zbiorowy w PGG

7 stycznia Komisja Krajowa WZZ "Sierpień 80" w piśmie do premiera Mateusza Morawieckiego zarzuciła rządowi bierność w sprawie importu węgla z Rosji.- Polska węglem stoi i sprowadzanie węgla w sposób oczywisty uderza w polską gospodarkę, w polskie górnictwo i w polskich górników. Stanowi to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju i tysięcy miejsc pracy w naszych kopalniach. Przykładem tego jest spółka Tauron, która – według informacji jakie docierają do strony społecznej – coraz częściej korzysta z obcego węgla niż z własnego wydobywanego w jej trzech kopalniach, które znalazły się w głębokiej zapaści. Kopalnia ma wydobywać własny węgiel, a nie być składem węgla zagranicznego, który wpływa i wjeżdża do Polski przy współudziale spółek powiązanych ze Skarbem Państwa – pisali związkowcy do szefa rządu.Na początku stycznia blokadę kolejowego przejścia na wschodniej granicy zapowiedzieli zrzeszeni w "Sierpniu 80" górnicy z czterech kopalń kopalni zespolonej "ROW". Podkreślają oni, że jeśli sytuacja się nie zmieni, w najbliższych dwóch tygodniach kopalnie ROW staną, bo zwały mają pełne.Dziś z kolei radykalizację protestu zgłaszają górnicy z kopalni "Pokój" (część kopalni zespolonej "Ruda"), w której zatrzymano wszystkie inwestycje i planuje się ją zamknąć jeszcze w tym roku, choć pierwotna data likwidacji wyznaczona była na koniec 2022 r. Związkowcy twierdzą, że do likwidacji przeznaczone mają być kolejne kopalnie jak: "Wujek", "Bolesław Śmiały", a być może także "Halemba" i "Bielszowice".- Nasze kopalnie się likwiduje, bo zalewa nas zagraniczny dotowany i nieobjęty szkodliwą polityką klimatyczną węgiel z Rosji. Kopalnia "Pokój" pod topór ma pójść pierwsza, ale już słyszymy, że nie będzie ona ostatnia. Węgiel zalega na zwałach, bo choć zakontraktowany, to nie jest odbierany przez elektrownie, co z kolei wpływa na brak przychodów i brak pieniędzy na podwyżki dla nas górników - tłumaczy Rafał Jedwabny. W największej w Polsce spółce węglowej Polskiej Grupie Górniczej trwa obecnie spór zbiorowy . Związkowcy domagają się 12-procentowych podwyżek. W poniedziałek 20 stycznia br. w PGG powołany międzyzwiązkowy Sztab Protestacyjno-Strajkowy.Sztab powstał w czterech tematach: wspomnianego postulatu płacowego, sprawiedliwszego podziału nagrody rocznej tzw. czternastki (po 115 i 100 proc.) oraz w sprzeciwie wobec braku przychodów z zakontraktowanego przez spółki energetyczne węgla i przeciwko próbie cichej likwidacji kopalń.Wcześniej związkowcy "Sierpnia 80" wystosowali apel do central związkowych działających w górnictwie o przyjęcie wspólnego stanowiska i podjęcie wspólnych działań, wobec nadciągającej katastrofy i bezczynności rządu.Na 3 lutego związkowcy zapowiedzieli masówki informacyjne do załóg wszystkich kopalń PGG.Elektrownia Łaziska znajduje się w Łaziskach Górnych w powiecie mikołowskim, w województwie śląskim i należy obecnie do spółki Tauron Wytwarzanie. To zawodowa elektrownia systemowa opalana węglem kamiennym z własnym węzłem ciepłowniczym. Powstała w 1917 roku, w latach 1927-1953 była to największa elektrownia w Polsce. Pod względem wielkości mocy zainstalowanej Elektrownia "Łaziska" jest 3. na Śląsku i 9. elektrownią w Polsce i wytwarza około 4,2% krajowej produkcji energii elektrycznej.