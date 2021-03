Górnicy dostali nowe propozycje w sprawie umowy społecznej

Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń odniósł się w piśmie skierowanym do górniczych związków do spornych kwestii. - W ramach planowanego systemu, nie zajdzie okoliczność, która mogłaby narazić pracownika kopalni na wcześniejszą, niż to wynika z harmonogramu, utratę pracy, bez żadnej osłony. W każdym przypadku likwidacji dotychczasowego miejsca pracy - niezależnie od harmonogramu - pracownik będzie miał zagwarantowaną alokację lub osłonę socjalną - wskazał Artur Soboń.

W piśmie skierowanym do związków wiceminister Soboń odniósł się między innymi do kwestii alokacji oraz osłon socjalnych.

Ponadto odniósł się też do kwestii indeksacji odpraw dla górników.

Wiceminister wskazał, aby związkowcy odnieśli się do przedstawionych propozycji rządowych do 29 marca.

Umowa społeczna to jedno, podejście Komisji Europejskiej do niej - to drugie