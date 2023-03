Górnicy dostaną karty przedpłacone z dużej sieci sklepów

Sieć sklepów Stokrotka rozpoczęła współpracę z Lubelskim Węglem Bogdanka.

W wyniku porozumienia pracownicy Lubelskiego Węgla Bogdanka otrzymali karty przedpłacone, które mogą wykorzystać na zakupy w sklepach Stokrotka. Karty przedpłacone cyklicznie doładowywane mogą być przeznaczane na zakupy produktów spożywczych w przeszło 200 sklepach sieci Stokrotka na Lubelszczyźnie.

- Rozpoczęcie współpracy z LW Bogdanka w zakresie realizacji zakupów w sklepach Stokrotka jest dla nas ważne. Na Lubelszczyźnie powstał nasz pierwszy sklep i rozpoczął się dynamiczny rozwój sieci, dzięki któremu w tym roku otworzymy 1000. placówkę. Tutaj również zaczęliśmy współpracę w nowym dla nas obszarze, skierowanym do pracodawców - zaznacza Krzysztof Trojanowski, członek zarządu i dyrektor operacyjny Stokrotki.

- Cieszę się, że w tym roku udało się nam dojść do długo oczekiwanego porozumienia ze związkami zawodowymi. To sprawa, która od wielu lat była przedmiotem trudnych negocjacji. Dzięki nowym rozwiązaniom, nasi pracownicy mogą od marca elastycznie realizować swoje karty lunchowe na ternie całego regionu - mówi Kasjan Wyligała, prezes Lubelskiego Węgla Bogdanka.

Żywieniowe karty przedpłacone umożliwiają zakup produktów spożywczych w sieci sklepów Stokrotka i punktach PHU Górnik do przygotowywania posiłków we własnym zakresie. Uprawniają one również pracowników Lubelskiego Węgla Bogdanka do nabycia w PHU Górnik na przykład gorącego obiadu jako posiłku profilaktycznego.

Karty przysługiwać będą górnikom na podstawie porozumień zarządu spółki ze stroną społeczną

Karty przysługiwać będą górnikom na podstawie porozumień zarządu spółki ze stroną społeczną oraz w związku z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Posiłki profilaktyczne oraz posiłki regeneracyjne, tzw. „flapsy”, są obecnie normą w hutach i kopalniach w całej Polsce. Wydawanie tych posiłków, regulowanych przez Kodeks pracy, dotyczy przedstawicieli zawodów pracujących fizycznie w uciążliwych warunkach oraz pod ziemią.

Lubelski Węgiel Bogdanka Bogdanka zaopatruje w węgiel przede wszystkim odbiorców przemysłowych, zlokalizowanych we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. Główne kierunki zbytu węgla handlowego z Bogdanki to energetyka zawodowa i energetyka przemysłowa. W Grupie Lubelski Węgiel Bogdanka zatrudnionych jest blisko sześć tysięcy osób. Bogdanka jest największym pracodawcą na Lubelszczyźnie.