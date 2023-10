Górnicy muszą sobie odpowiedzieć na polityczne pytanie

Budowa instalacji magazynujących dwutlenek węgla miałaby istotne znaczenie dla przedłużenia funkcjonowania polskiego górnictwa - zaznacza Bogusław Hutek, szef górniczej Solidarności.

Hutek: dziś ugrupowania polityczne gotowe są obiecać wszystko, byleby tylko zyskać dodatkowe poparcie i wprowadzić do parlamentu większą liczbę swoich przedstawicieli

- Kampania wyborcza weszła na "ostatnią prostą". Dziś ugrupowania polityczne gotowe są obiecać wszystko, byleby tylko zyskać dodatkowe poparcie i wprowadzić do parlamentu większą liczbę swoich przedstawicieli - na przykład to, że nie będą zamykać kopalń, choć jeszcze nie tak dawno promowali rozwój fotowoltaiki i twierdzili wprost, że do 2030 roku 68 procent energii w Polsce powinno być produkowane z odnawialnych źródeł energii - zaznacza Bogusław Hutek, szef górniczej Solidarności w swoim felietonie w Solidarności Górniczej.

- Nie muszę chyba wyjaśniać, iż oznaczałoby to przyspieszoną likwidację kopalń węgla kamiennego oraz energetyki opartej na węglu. Tego właśnie chcą politycy Koalicji Obywatelskiej, wcale się z tym zresztą nie kryjąc - wskazuje Hutek.

- Budowa instalacji magazynujących dwutlenek węgla miałaby istotne znaczenie dla przedłużenia funkcjonowania polskiego górnictwa. Tutaj sukces stanie się możliwy, jeśli po 15 października naszym krajem będą rządzić ludzie, którym w elementarnym stopniu będzie na nim zależało - ocenia Hutek.

Hutek: warto się przyjrzeć, co poszczególne ugrupowania mają do zaproponowania, jeśli chodzi o górnictwo

- W tym miejscu chciałbym się zwrócić do wszystkich pracowników kopalń, nie tylko członków Solidarności, z apelem, by bez względu na swoje poglądy polityczne i to, na kogo chcą głosować, brali pod uwagę plany polityków wobec górnictwa - podkreśla Hutek.

- Nie chcę nikomu wchodzić "z butami" w jego osobiste poglądy i w to, z kim mu jest bardziej "po drodze", warto byłoby się jednak przyjrzeć, poczytać i posłuchać, co poszczególne ugrupowania mają do zaproponowania, jeśli chodzi o naszą branżę - które z tych ugrupowań jest w stanie zapewnić górnikom bezpieczną pracę do emerytury, które z nich jest w stanie tak zarządzać spółkami węglowymi, aby te mogły systematycznie podwyższać górnicze wynagrodzenia i dzięki komu górnicy będą mogli zarabiać godziwe pieniądze, a które ze wspomnianych partii czy koalicji będą robiły wszystko, by przypodobać się Unii Europejskiej i możliwie szybko doprowadzić do likwidacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce - zaznacza Hutek.

- Niech każdy odpowie sobie sam, z którymi politykami u władzy górnictwo ma szansę funkcjonować przynajmniej do roku 2049, a z którymi zostanie "zwinięte" w trybie przyspieszonym, co sprawi, że mało kto z obecnie pracujących będzie miał szansę dopracować do emerytury jako górnik. Nadchodzi czas decyzji - kończy Bogusław Hutek.