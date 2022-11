Górnicy naciskają na pilne i osobiste spotkanie z ministrami

Jak dowiedział się portal WNP.PL, obrady Zespołu Trójstronnego do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników planowane są na 24 listopada.

- Jestem w trakcie uzgadniania posiedzenia Zespołu Trójstronnego do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników - mówi portalowi WNP.PL Wacław Czerkawski, przewodniczący Rady OPZZ województwa śląskiego, a zarazem współprzewodniczący górniczego zespołu trójstronnego. - Na tę chwilę obrady zespołu planowane są na 24 listopada w trybie on-line, nad czym ubolewam - dodaje Czerkawski.

- Liczyliśmy bowiem, że spojrzymy w oczy panom ministrom w tej niepewnej sytuacji górnictwa. Dochodzą bowiem cały czas sprzeczne głosy z kręgów rządowych. Są sygnały, że dopóki nie będzie u nas elektrowni atomowych, to węgiel nadal będzie istotny. Jednak z drugiej strony są głosy podważające zasadność inwestowania w górnictwo - dodaje Wacław Czerkawski.

Czerkawski wskazuje przy tym, że rząd powinien się wreszcie określić i sprecyzować, jakie działania wobec górnictwa planuje.

- Dlatego wiodącym tematem obrad będzie kwestia umowy społecznej dla górnictwa, a także aktualne sytuacja sektora oraz problem związany ze sprzedażą węgla - podkreśla Wacław Czerkawski. - Dotarły do mnie głosy, że ministrowie są tak zajęci kwestią dystrybucji węgla, że nie mają się z nami kiedy spotkać. To już zakrawa na kpiny, skoro niemal wszyscy dystrybuują węgiel. Stąd pewnie padnie szereg trudnych pytań, ale nie spodziewam się odpowiedzi, które by nas satysfakcjonowały. Tym bardziej, że niestety obrady mają być w trybie on-line - dodaje Czerkawski.

- Pozostaje też pytanie, kto z rządu będzie uczestniczył w obradach zespołu, bowiem jeżeli jedynie wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik, to z całym szacunkiem dla niego, ale owoców z tego spotkania nie będzie - podsumowuje Wacław Czerkawski.