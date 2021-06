Górnicy nadal pełni obaw. Umowa społeczna to nic pewnego

28 maja 2021 r. podpisano umowę społeczną regulującą zasady stopniowej likwidacji górnictwa węgla kamiennego energetycznego. Na osi czasu zapisano, że kopalnie węgla kamiennego energetycznego mają zakończyć wydobycie w 2049 roku. Wejście umowy w życie zależeć będzie od akceptacji Komisji Europejskiej. - Umowę podpisano, natomiast na chwilę obecną to jeszcze nic nie znaczy, dopóki Komisja Europejska jej nie „klepnie” - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL Adrian Sobolewski, górnik dołowy w kopalni Staszic-Wujek.

Jeżeli kopalnia, w której jest zatrudniony dany pracownik, zostanie zlikwidowana, zanim uzyska on prawo do przejścia na emeryturę, będzie alokowany do innej kopalni. Z kolei, jeśli w systemie alokacji pracownik nie będzie miał zagwarantowanej ciągłości zatrudnienia pod ziemią lub w zakładzie przeróbczym, będzie miał możliwość skorzystania z systemu osłon socjalnych.System ten będzie się składał z instrumentów takich jak: urlopy górnicze, urlopy dla pracowników zakładów przeróbczych oraz jednorazowe odprawy pieniężne. Wysokość świadczenia, które pracownik otrzymuje w okresie korzystania z urlopu górniczego albo urlopu dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla zwiększono z dotychczasowych 75 proc. do 80 proc. wynagrodzenia.Z kolei wysokość jednorazowej odprawy określono na 120 tys. zł netto. Przy czym jednorazowa odprawa pieniężna nie będzie przysługiwać pracownikom mogącym skorzystać z urlopu górniczego lub urlopu dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla.Pracownik, który zdecyduje się na skorzystanie z urlopu górniczego, bądź weźmie jednorazową odprawę, nie będzie mógł zostać ponownie zatrudniony w spółkach sektora górniczego kontrolowanych przez Skarb Państwa. Nie będzie też mógł podjąć pracy dołowej w firmach zewnętrznych świadczących usługi na rzecz tych spółek.