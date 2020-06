Górnicy napisali do prezydenta Dudy. "Warto wziąć przykład z D. Trumpa"

Szanowny Panie Prezydencie, ubiega się Pan o prezydencką reelekcję. Patrząc na sondaże, ma Pan największe szanse zostać Prezydentem RP na kolejne 5 lat. Wszystko wskazuje na to, że rozstrzygnie się to w drugiej turze wyborów prezydenckich, w których to o zwycięzcy wyborów zdecydować mogą pojedyncze głosy. Stąd niniejszy list do Pana kierowany przez górników zrzeszonych w Wolnym Związku Zawodowym Sierpień 80. Chcemy bowiem zwrócić Pana uwagę na niezwykle ważne sprawy z punktu widzenia polskich interesów gospodarczych i bezpieczeństwa energetycznego - zaznaczono w liście.

- Jeśli mamy swój surowiec, to dlaczego pozwalamy spółkom Skarbu Państwa na importowanie obcego, w tym od tak antypolskiego reżimu jak ten Władimira Putina i jego oligarchów? To antypatriotyczne i przekreślające wszystkie dotychczasowe kampanie i apele na rzecz kupowania polskich wyrobów. Trzeba być konsekwentnym! Jeśli promujemy polskie produkty to z węglem i energią elektryczną nie tylko nawet włącznie, lecz na czele! - zaznaczono w liście do prezydenta.Wskazano w nim również między innymi, że za kilka dni prezydent Duda wybiera się do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem.- Rozmowy - jak słyszymy z agendy – mają dotyczyć także bezpieczeństwa energetycznego - wskazano w liście.Zaznaczono przy tym, że pamiętać należy, iż Polsce gwarantem tego bezpieczeństwa długo jeszcze pozostanie węgiel kamienny i brunatny.- Oczywistym jest, że powinniśmy inwestować także w inne źródła energii (w tym atom i OZE) i w tym kontekście ta wizyta ma ogromne znaczenie. Jak podały media, prezydent Trump podczas sobotniego wiecu wyborczego w Tulsie w stanie Oklahoma, skrytykował Niemcy za kupowanie energii od Rosji. Nie boi się Pan takiej krytyki Polski za kupowanie węgla z Rosji? Może warto wziąć przykład z USA i z Donalda Trumpa, który wbrew europejskiej modzie stawia na węgiel i nie promuje szalonej polityki klimatycznej na wzór tej prowadzonej w Unii Europejskiej?W rozmowach z Donaldem Trumpem warto pamiętać, że inne kraje poza UE, w tym USA, odrzucają politykę dekarbonizacji, rezygnując z uczestnictwa w Traktacie Paryskim, który to prowadzi do ograniczenia roli węgla w energetyce - zaznaczono w liście do prezydenta Dudy.Wskazano w nim również, że „Unia Europejska, w której pierwsze skrzypce grają Niemcy, narzuca swoją politykę dekarbonizacji krajom takim jak Polska, niszcząc własny potencjał i powodując zagrożenia, które uwidoczniła obecna pandemia. W przypadku przerwania szlaków komunikacyjnych, zostaniemy skazani na katastrofę wynikającą z blackoutu. Warto przy tym pamiętać, że Niemcy promujące politykę klimatyczną UE zużywają rocznie ponad 30 mln ton węgla kamiennego i ponad 160 mln ton węgla brunatnego, czyli trzy razy tyle, co polska energetyka. Ale to Polska, nie Niemcy stawiane są do kąta za nadmierne wykorzystywanie węgla w swojej elektroenergetyce".- Górnicy dziś tak bardzo hejtowani, gotowi są ratować zdrowie i życie także mieszkańców innych części Polski ciężko chorych na chorobę wywołaną przez koronawirusa. Wyszliśmy z inicjatywą aby górnicy-ozdrowieńcy oddawali osocze z przeciwciałami w zamian za zmianę prawa tak, aby górnicy jako jedyna grupa zawodowa w Polsce nie musiała odrabiać dni poświęconych na honorowe krwiodawstwo celem uzyskania prawa emerytalnego.Ten apel został przez Pana przemilczany. A szkoda i może mieć to znaczenie 28 czerwca - zaznaczono w liście do prezydenta, pod którym podpisał się Rafał Jedwabny, wiceprzewodniczący Sierpnia 80 w Polskiej Grupie Górniczej.