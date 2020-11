Górnicy oddają krew i osocze

Kolejny raz obchodzimy najważniejsze dla wszystkich Polaków święto - 11 Listopada Dzień Odzyskania Niepodległości. To czas pamięci o poświeceniu poprzednich pokoleń. Ale to także czas współczesnych wyzwań dla nas samych. Zwłaszcza w tych trudnych dla wszystkich czasach. Dlatego my górnicy - związkowcy z WZZ Sierpień 80 deklarujemy gotowość kontynuowania akcji oddawania krwi i osocza. Tak wielu dziś tego daru życia potrzebuje - wskazuje Sierpień 80.