Górnicy ogłosili pogotowie strajkowe i blokadę wysyłki węgla

Po wtorkowym fiasku rozmów płacowych w Polskiej Grupie Górniczej związkowcy powołali sztab protestacyjno-strajkowy i ogłosili pogotowie strajkowe. Rozpoczęli też zaplanowaną na całą dobę blokadę wysyłki węgla z kopalń do elektrowni - poinformował szef górniczej Solidarności Bogusław Hutek.

W pierwszej kolejności, we wtorek około południa, zablokowane zostały tory, którymi wyjeżdżają pociągi z węglem z obu części kopalni Piast-Ziemowit w Bieruniu i Lędzinach. Stopniowo do akcji mają dołączać kolejne kopalnie PGG, a w każdej z nich blokada wysyłki węgla koleją ma trwać dobę.



Przedstawiciele PGG potwierdzają fakt rozpoczęcia blokady, zastrzegając jednocześnie, iż obecnie trudno ocenić faktyczną skalę akcji i wynikające z niej perturbacje. W sezonie jesienno-zimowym z kopalń PGG miesięcznie wyjeżdża ok. tysiąc pociągów z węglem - w listopadzie było to średnio 49 pociągów na dobę.



O powołaniu sztabu protestacyjno-strajkowego, ogłoszeniu pogotowia strajkowego i rozpoczęciu blokady wysyłki węgla poinformował po zakończonych fiaskiem rozmowach lider Solidarności w PGG, a zarazem szef całej górniczej "S", Bogusław Hutek.



Niezależnie od tych działań, w katowickiej siedzibie PGG nadal przebywa kilkudziesięciu związkowców z Sierpnia'80, którzy od poniedziałku okupują salę konferencyjną w budynku. Także ten związek planuje dalsze działania protestacyjne, m.in. rozpoczął blokadę wysyłki węgla z katowickiej kopalni Staszic-Wujek.



Do kolejnego spotkania zarządu PGG ze stroną społeczną, przy udziale wiceministra aktywów państwowych Piotra Pyzika, ma dojść 28 grudnia.



"Dzisiejsza akcja to sygnał ostrzegawczy dla rządu, że na spotkaniu 28 grudnia (...) oczekujemy konkretów - nie tylko w sprawach finansowych, ale także tego, jak ta firma ma przetrwać i funkcjonować w przyszłym roku. Jeżeli takich konkretów nie usłyszymy, od 4 stycznia rozpoczniemy całkowitą blokadę wysyłki węgla" - poinformował Bogusław Hutek.



Związkowiec zastrzegł, że rozpoczęta we wtorek blokada dotyczy wysyłki węgla koleją do elektrowni, nie dotyczy natomiast sprzedaży surowca dla odbiorców indywidualnych. Związkowcy nie planują obecnie blokady dłuższej niż dobę, by - jak mówił Hutek - nie narażać energetyki na zakłócenia mogące skutkować brakiem dostaw energii elektrycznej do odbiorców w okresie świątecznym.



We wtorkowym spotkaniu z zarządem PGG uczestniczyli przedstawiciele pięciu związków, które w ub. tygodniu wszczęły spór zbiorowy w największej górniczej spółce, domagając się wypłaty rekompensaty dla pracowników za miesiące od września do grudnia w związku ze wzmożoną pracą i dodatkowym wydobyciem w tym okresie (także w weekendy) oraz wzrostu średniego wynagrodzenia brutto w spółce do 8200 zł, wobec 7829 zł obecnie.



Nieoficjalnie związkowcy wymieniają kwotę ok. 60-70 mln zł, jakie PGG miałaby przeznaczyć na dodatkową wypłatę dla pracowników. Przedstawiciele PGG nie informują o kosztach potencjalnej realizacji związkowych postulatów, podkreślając, iż rzecz nie tylko w kwotach, ale przede wszystkim w tym, że obecnie, kiedy trwają procedury związane z tworzeniem systemu publicznego wsparcia dla górnictwa, spółka nie ma możliwości uruchomienia dodatkowych środków na wypłaty.



Jak tłumaczył po zakończeniu wtorkowych rozmów prezes PGG Tomasz Rogala, obecnie spółka, która liczy na uruchomienie pomocy publicznej zgodnie z zawartą w maju br. umową społeczną, nie może podejmować decyzji kosztowych, które burzyłyby model proponowanego systemu wsparcia. Model ten jest podstawą zarówno rozmów z Komisją Europejską na temat notyfikacji programu dla górnictwa, jak i podstawą trwających obecnie w parlamencie prac nad ustawą ustanawiającą system wsparcia dla branży górniczej - w miniony piątek ustawa została przyjęta przez Sejm i niebawem trafi do Senatu.