Górnicy protestują w Warszawie. "PGE zarabia na nieszczęściu i biedzie zwykłych obywateli"

Górnicy z Wolnego Związku Zawodowego "Sierpień '80" protestują przed warszawską siedzibą Polskiej Grupy Energetycznej. Manifestacja związana jest z wysokimi cenami energii, a także brakiem inwestycji rządu we własne złoża.

Protest rozpoczął się w południe, bierze w niej udział kilka tysięcy osób. Jego organizatorem są związkowcy z "Sierpnia ’80". Uczestnicy nie zgadzają się z wysokimi cenami energii oraz brakiem inwestycji państwa we własne złoża.

„Ceny niesamowicie szybko rosną. Dramatycznie pogarszają sytuację społeczeństwa, także polskich firm. Do takich wzrostów cen nie ma podstaw. PGE zarabia miliardy złotych, w tym roku to będzie od 6 do 8 mld czystego zysku, podczas kiedy niektórzy ludzie nie są już w stanie płacić rachunków. Nie ma żadnych podstaw, aby zyski PGE były tak duże, aby oni zarabiali na nieszczęściu i biedzie zwykłych obywateli - mówił prezes Wolnego Związku Zawodowego "Sierpień '80" Bogusław Ziętek.

„Z kraju, który był niezależny energetycznie doszliśmy do sytuacji, że brakuje węgla. Ludzie stoją 2 tygodnie w kolejkach po to, by zapisać się do kolejki po węgiel. Wpadli na cudowny pomysł: będziemy sprowadzali węgiel zza Oceanu. Wcześniej uzależnili nas od Rosjan. Za jedną dziesiątą kwoty, którą wydali za błoto, które sprowadzili zza granicy, moglibyśmy zainwestować w nasze złoża” – mówili uczestnicy demonstracji.

Zdaniem Bogusława Ziętka koszt wyprodukowania 1 MGW prądu przez PGE to 140-160 zł za 1 MWG, a Polacy kupują go za około 1000 zł.

Zdaniem Rafała Jedwabnego ze związku zawodowego "Sierpień '80", ceny dla Polskiej Grupy Energetycznej nie przekraczają 300 zł za tonę węgla, dlatego podnoszenie cen energii dziwi go.