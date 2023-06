Górnicy razem z hutnikami będą demonstrować w Warszawie. Chodzi o zwały węgla

Górnicy z Wolnego Związku Zawodowego Sierpień 80 przyłączą się do demonstracji, organizowanej przez hutnicze związki zawodowe 23 czerwca przed Ministerstwem Klimatu i Środowiska.

"Będziemy wspólnie demonstrować o nasze wspólne sprawy. Katastrofalna sytuacja, w jakiej z winy rządu, znalazł się Węglokoks, może mieć fatalny wpływ na sytuację polskich kopalń. Dwa miliony ton węgla, z którymi Węglokoks nie ma co zrobić, jeśli trafi do energetyki, pogrąży polskie górnictwo" - zaznacza Sierpień 80 w oświadczeniu wystosowanym 5 czerwca 2023 roku.

Sierpień 80: jeśli węgiel z Węglokoksu trafi na rynek energetyczny, kopalnie będą musiały ograniczać produkcję

"Już dziś zwały Polskiej Grupy Górniczej są zapełnione w 60 procentach. Kopalnie rybnickie (Chwałowice, Jankowice, Marcel, Rydułtowy), za chwilę staną przed groźbą wstrzymania produkcji, ze względu na pełne zwały. Podobnie sytuacja wygląda na innych kopalniach PGG. Jeśli węgiel z Węglokoksu trafi na rynek energetyczny, kopalnie będą musiały ograniczać produkcję, wstrzymywać wydobycie, ogłaszać przestoje. Nie możemy do tego dopuścić, bo to uderzy po kieszeniach górników.

Konieczna jest interwencja państwa. Konieczna jest obiecana pomoc rządu. Ministerstwo Klimatu musi się wywiązać ze swych zobowiązań, podpisując stosowną umowę z Węglokoksem. To na polecenie tego ministerstwa, do Polski sprowadzono miliony ton węgla, który obecnie zalega na zwałach. Przy okazji ratowania rynku odbiorców indywidualnych, całkowicie rozregulowano rynek węgla energetycznego. Konieczne są decyzje i działania" - apeluje Sierpień 80.

Aby zabezpieczyć potrzeby rynku odbiorców indywidualnych, trzeba będzie sprowadzić do Polski 24 do 30 milionów ton niesortu

"Tymczasem, Ministerstwo Klimatu zapowiada, że także w tym roku, ściągnie do Polski kolejne miliony ton węgla. Większość tego węgla, to bezużyteczne błoto, z którym będzie sobie musiała poradzić polska energetyka, wypierając węgiel z polskich kopalń. Aby zabezpieczyć potrzeby rynku odbiorców indywidualnych, trzeba będzie sprowadzić do Polski 24 do 30 milionów ton niesortu. Większość z tego węgla zasypie energetykę. To najgorsze z możliwych rozwiązań" - zaznacza w oświadczeniu Sierpień 80. I wskazuje na to, jakie działania należy podjąć.

"Domagamy się natychmiastowych działań:

1. Podpisania stosownej umowy z Węglokoksem, zapewniając obiecaną pomoc Państwa na tym rynku.

2. Stworzenia przez ARM strategicznych rezerw węgla m.in. w oparciu o przejęty od Węglokoksu. węgiel.

3. Realne rozpoczęcie procesów inwestycyjnych zwiększających produkcję rodzimego węgla (Bolesław Śmiały, Piast-Ziemowit, Sośnica, Ruda - chodzi o kopalnie Polskiej Grupy Górniczej - dop. red.).

4. Inwestycje w zwiększenie produkcji na rynku odbiorców indywidualnych, m.in w paczkowalnie w kopalniach Staszic-Wujek, Mysłowice-Wesoła.

5. Przywrócenie możliwości zakupu węgla przez odbiorców indywidualnych bezpośrednio na kopalni. System Kwalifikowanych Dostawców Węgla (KDW) się nie sprawdził.

6. Odblokowanie inwestycji w odkrywkę Złoczew dla elektrowni Bełchatów.

7. Podjęcie decyzji o rewitalizacji bloków energetycznych, tzw. dwusetek, bez których polski system energetyczny nie wytworzy odpowiedniej ilości energii.

8. Zracjonalizowanie importu węgla, ograniczając go niezbędnej ilości na rynek odbiorców indywidualnych. Zaprzestanie zakupów skalę, która powoduje perturbacje dla polskich kopalń.

Te i inne kwestie, powinny być omówione, podczas rozmów ze stroną społeczną, na które czekamy od bardzo dawna. Skoro nie ma rozmów, będą protesty. Kolejny z nich 23 czerwca przed Ministerstwem Klimatu i Środowiska.

Sierpień 80: razem z naszymi kolegami hutnikami, będziemy walczyć o dobre rozwiązania dla wszystkich Polaków

Razem z naszymi kolegami hutnikami, będziemy walczyć o dobre rozwiązania dla wszystkich Polaków. O bezpieczeństwo energetyczne Polski i każdego obywatela. O tani, dostępny węgiel i tańszą energię z polskiego węgla.

O zaprzestanie realizacji chorej, szkodliwej i niszczycielskiej polityki klimatycznej UE, której ostatnimi dokonaniami są: rozporządzenie metanowe - zabójcze dla polskich kopalń, pakiet fit for 55 - na który zgodził się polski rząd, zabójczy dla polskiej gospodarki i społeczeństwa, dyrektywa termomodernizacyjna, czy obostrzenia dotyczące samochodów spalinowych oraz szereg innych, nie mniej szkodliwych. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ma służyć polskim obywatelom i naszej gospodarce, a nie realizować chore ambicje eurobiurokracji. Dość niszczenia polskiej gospodarki i obciążania polskiego społeczeństwa skutkami polityki klimatycznej UE" - zaznacza na koniec wystosowanego oświadczenia Sierpień 80.

Pod oświadczeniem podpisali się: Bogusław Ziętek, przewodniczący Sierpnia 80 oraz Rafał Jedwabny, przewodniczący Zespołu ds. Górnictwa Sierpnia 80.