Górnicy ROW byli bezkonkurencyjni w finale konkursu "Pracuję Bezpiecznie 2021"

Dominik Nowak, 25-letni sztygar zmianowy oddziału ds. zwalczania zagrożenia pyłowego WPM-J w Ruchu Jankowice kopalni zespolonej ROW należącej do Polskiej Grupy Górniczej (PGG) zwyciężył w finale konkursu wiedzy o BHP w górnictwie „Pracuję Bezpiecznie 2021”, który rozegrano w czwartek 18 listopada 2021 roku w Katowicach.

Przyszłość związana z górnictwem

Polska Grupa Górnicza nagrodziła zwycięzców czekami (10 tys. zł z pierwsze miejsce, 7,5 tys. zł za drugie i 5 tys. zł za trzecie miejsce a także 1 tys. zł dla pozostałych finalistów) oraz rzeźbionymi w węglu medalami pamiątkowymi i figurami św. Barbary.Na pożegnanie wiceprezes Rajmund Horst nawiązał do zbliżającego się w grudniu górniczego święta.- Pandemia, która otacza nas ze wszystkich stron, może spowodować, że nie będzie tradycyjnego świętowania Barbórki. Pragnę życzyć wszystkim górniczego szczęścia, błogosławieństwa św. Barbary, tego, by w pracy unikać najcięższych zdarzeń i aby bezpiecznie po naszych obowiązkach wracać do dom! - podkreślił Horst.Dominik Nowak, który zwyciężył w konkursie „Pracuję Bezpiecznie 2021” mieszka w Świerklanach, ukończył technikum górnicze w Rybniku i studia magisterskie na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Nie wahał się przed wyborem pracy w kopalni.- Pięć lat temu był już kryzys w górnictwie, ale wcześniej poszedłem do technikum górniczego w Rybniku, była gwarancja pracy - wskazał Nowak. - Wydaje mi się, że jest ciężko ze względów politycznych, aby kopalnie mogły przetrwać. Praktycznie cała rodzina pracuje w górnictwie, ojciec, wujkowie, kuzyni. Żona Kamila też pracuje w kopalni Jankowice. Niedługo jej urodziny, więc na pewno coś otrzyma z tej okazji! Wiem, że bliscy dopingowali, wszyscy zasiedli przed komputerami, monitorami, żeby oglądać transmisję na żywo. Na pewno cieszą się razem ze mną - zapowiedział w rozmowie tuż po zakończeniu finału. Zdradził nam, że z uzyskanej nagrody planuje dla siebie kupno gry sportowej FIFA na konsolę, bowiem lubi tę rozrywkę.- Jestem dumny z tego, że udało mi się zwyciężyć. Nie przygotowywałem się zbyt długo. Najtrudniejszy jest etap internetowy, trzeba poświęcić dużo czasu, żeby rozwiązywać testy próbne i zdobywać punkty. Rozwiązywałem przeważnie wieczorami na komputerze. Nie liczyłem na pierwsze miejsce, w półfinale było dziewiąte. Po wczorajszym teście próbnym nie spodziewałem się, że będę zwycięzcą. Jednak dzisiaj w trzeciej rundzie po pytaniu ustnym, gdy miałem już przewagę nad rywalami, poczułem, że mogę zwyciężyć - dodał.Na dole w kopalni mimo młodego wieku sztygarowi udaje się dogadywać ze starszymi i doświadczonymi górnikami. Wsparcie i autorytet zapewniają mu szefowie Andrzej Słowik i Andrzej Zimnol z Działu Wentylacji Ruchu Jankowice. Jego kopalnia ma fedrować najdłużej w polskim górnictwie, aż do 2049 roku. Ma nadzieję na rozwój zawodowy w zakładzie, gdzie odpowiada za przeciwdziałanie zagrożeniom pyłowym.- Przed objęciem stanowiska cztery lata pracowałem fizycznie. Czuję ciężar, że od naszej pracy może zależeć ludzkie życie, ale staram się sobie z tym radzić - powiedział zwycięzca konkursu „Pracuję Bezpiecznie 2021”.W tegorocznej 18. edycji konkursu (po raz szósty w strukturach PGG S.A.) uczestniczyło łącznie 1,5 tys. pracowników spółki. Od wiosny tego roku w ciągu początkowych eliminacji internetowych odpowiedzieli w sumie na 1,75 mln pytań i rozwiązali 58 tys. testów. Rekordzista rozwiązał ich 2436 (odpowiedział na 73 tys. szczegółowych pytań z zakresu bezpieczeństwa pracy w górnictwie).Zobacz także: Dominik Kolorz: w sprawie górnictwa rząd musi zaryzykować