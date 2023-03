Górnicy ruszyli na Warszawę. Demonstracja w obronie kopalń i miejsc pracy

24 marca w Warszawie zorganizowano demonstrację w obronie polskich kopalń. Chodzi o unijne rozporządzenie dotyczące emisji metanu, które w obecnej postaci doprowadziłoby do szybkiego zamknięcia polskich zakładów wydobywczych.

Organizujący demonstrację, którą zaplanowano 24 marca na godzinę 12.00, związek zawodowy Sierpień 80 wskazuje, że to protest przeciwko planom zniszczenia górnictwa i Śląska. A także przeciwko antypolskiej polityce unijnych biurokratów i przeciwko niszczeniu polskiej gospodarki i wpychaniu polskiego społeczeństwa w biedę i ubóstwo energetyczne.

- W proteście uczestniczy około tysiąc górników, dojechały także między innymi osoby z Bełchatowa - mówi portalowi WNP.PL Bogusław Ziętek, przewodniczący związku zawodowego Sierpień 80.

- W przyszłym tygodniu będziemy kontynuować naszą akcję informacyjną skierowaną do górników oraz do całego społeczeństwa na temat skutków rozporządzenia metanowego. Jeżeli nasze działania nie przyniosą efektów, to należy się spodziewać kolejnych akcji protestacyjnych - dodaje Bogusław Ziętek.

Rozporządzenie unijne wprowadza normę emisji metanu w wysokości 5 ton metanu na 1000 ton wydobytego węgla. Miałoby to wejść w życie już w 2027 roku. A w 2031 roku miałoby też objąć kopalnie węgla koksowego.

Polska strona będzie zabiegała o kompromis w unijnym rozporządzeniu metanowym, dający możliwość emitowania przez polskie kopalnie 8 ton metanu na 1000 ton wydobywanego węgla.