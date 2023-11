Górnicy upomnieli się o podwyżki wynagrodzeń w 2024 roku

Reprezentatywne organizacje związkowe w JSW zwróciły się z żądaniem umieszczenia w opracowanych Planach Techniczno-Ekonomicznych Jastrzębskiej Spółki Węglowej wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na rok 2024.

- Reprezentatywne Organizacje Związkowe w JSW SA zwracają się z żądaniem umieszczenia w opracowanych Planach Techniczno-Ekonomicznych Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na rok 2024. Minimalnym wskaźnikiem, który powinien być ujęty w założeniach do Planu Techniczno-Ekonomicznego JSW SA powinien wynosić poziom inflacji za rok 2023 plus jeden punkt procentowy - zaznaczyli związkowcy w piśmie do zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Z żądaniem tym wystąpili do zarządu JSW oraz do dyrekcji każdej kopalni spółki oraz Zakładu Wsparcia Produkcji JSW.

Reprezentatywne organizacje związkowe działające w Jastrzębskiej Spółce Węglowej to Solidarność, Federacja Związku Zawodowego Górników JSW oraz Kadra.

Grupa kapitałowa JSW jest największym producentem węgla koksowego hard w Unii Europejskiej i jednym z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja, sprzedaż koksu i węglopochodnych stanowią podstawową działalność grupy JSW.