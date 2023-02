Górnicy z Bogdanki do posłanki KO: "łapy precz" od polskiego górnictwa

Górnicy z Bogdanki przynieśli na konferencję posłanki KO Marty Wcisło baner z napisem: "Tusk, łapy precz od polskiego górnictwa". Posłanka chciała skontrolowania kopalni przez NIK, zapowiada doniesienie do prokuratury i interpelację do wicepremiera Jacka Sasina.

Posłanka KO podczas środowej konferencji prasowej przed siedzibą zarządu spółki Lubelski Węgiel "Bogdanka" w Puchaczowie (woj. lubelskie) skrytykowała zarządzanie kopalnią.

Konferencji od początku przysłuchiwało się kilkunastu górników z banerem: "Tusk, łapy precz od polskiego górnictwa. Marta Wcisło, precz od Bogdanki!".

"Bogdanką rządzą dyletanci i politycy, a nie fachowcy i pragmatycy"

"Powiedzieć, że źle się dzieje w Bogdance, że Bogdanką rządzą dyletanci i politycy, a nie fachowcy i pragmatycy, to nic nie powiedzieć" - stwierdziła posłanka KO. Przypomniała, że kontrolę w kopalni usiłowała przeprowadzić 1 lutego br., ale - jak stwierdziła - nie została dopuszczona do kontroli i nie dostała od zarządu odpowiedzi na swoje pytania. "Ostatnie miesiące w Bogdance to są wypadki śmiertelne, prywatne imprezy w postaci zaręczyn, a ostatnio także potężna awaria, która miała miejsce na ścianie, tak jak poprzednio we wrześniu 2022 r., dlatego dzisiaj chciałam się spotkać z zarządem Bogdanki" - powiedziała.

W środę - wskazała - złożyła kolejne pismo z listą 18 pytań m.in. o udostępnienie informacji o finansowaniu przez Bogdankę "różnych instytucji związanych z partią rządzącą". Zapowiedziała zwrócenie się do NIK o skontrolowanie finansowania i zarządzania kopalnią, doniesienie do prokuratury na uniemożliwienie wykonywania mandatu posła, a także interpelację do wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina.

Następnie skomentowała obecność górniczych związkowców podczas konferencji. "Przykro mi, że zarząd Bogdanki jest tak tchórzliwy, że wysyła NSZZ Solidarność na mnie" - powiedział Wcisło.

Bogdanka będzie dalej funkcjonować i przynosić zyski dla Lubelskiego

"Niech pani wreszcie da spokój Bogdance. Bogdanka będzie mogła spokojnie pracować", "Czemu pani nie przyjeżdżała, kiedy Platforma rządziła", "Pani wprowadza w błąd opinię publiczną" - ripostowali górnicy.

W konferencję włączył się zastępca przewodniczącego NSZZ "Solidarność" w Bogdance Tadeusz Gałecki przyznając, że "z powodów geologicznych jesteśmy w dość trudnej sytuacji w tej ścianie". "Dla całej kopalni - załogi, związków zawodowych i zarządu - jest to sytuacja, którą my nazywamy "wszystkie ręce na pokład". Jak na okręcie podczas sztormu" - stwierdził dodając, że posłanka swoją działalnością "torpeduje te działania". "My sobie z tym poradzimy wcześniej czy później. Pani przy tym chce zbić kapitał polityczny i górnicy to pani zapamiętają" - zwrócił się do Wcisło.

"Za Platformy Obywatelskiej strzelanie do górników i masowe protesty, za rządów PiS wspólna praca i szacunek do polskiego górnika" - napisał po konferencji w mediach społecznościowych dyrektor biura prezydialnego PiS Michał Moskal dodając, że "robimy wszystko co możliwe, żeby Lubelski Węgiel był siłą napędową dla gospodarki naszego regionu". "To powrót spółki pod skrzydła Skarbu Państwa, wielowektorowa strategia rozwoju i stanowcze ucięcie wpływów PO na najlepszą w Polsce kopalnie. Nie damy znów pomiatać górnikami, nie pozwolimy PO położyć górnictwa" - dodał.

Jak stwierdził, Bogdanka będzie dalej funkcjonować i przynosić zyski dla Lubelskiego. "Zarówno jutro, za dziesięć lat, jak i po 2049 r." - napisał.

"Tak kończą się polityczne hucpy polityków Platformy Obywatelskiej!" - skomentował na Twitterze prezes LW "Bogdanka" Kasjan Wyligała. "Górnicy po raz kolejny nie dadzą się nabrać na puste słowa i obietnice PO. LW +Bogdanka+ to perła Lubelszczyzny - przekształcamy ją w silny koncern, który już teraz stanowi o bezpieczeństwie energetycznym Polski" - dodał.

1 lutego br. LW "Bogdanka" poinformowała w komunikacie, że posłanka KO otrzyma odpowiedź na swoje pytania.