Górnicy z PGG testują odzież ochronną

20 górników z kopalń Piast-Ziemowit oraz ROW należących do Polskiej Grupy Górniczej rozpoczęło niedawno kilkumiesięczne testy odzieży ochronnej od kolejnego producenta.

To ta sama grupa pracowników, która przez ostatnie 3 miesiące sprawdzała funkcjonalność ubrań z innej firmy.

Chodzi o bluzy, spodnie oraz koszulki z długim rękawem ze specjalnych tkanin o odpowiedniej wytrzymałości.

Pod ziemią testowane są komplety od różnych producentów, którzy spełniają wymagania prawne związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy w kopalniach w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Nowe komplety odzieży ochronnej do testów górnicy z kopalni Piast-Ziemowit otrzymali 19 lipca 2023 roku w tzw. Zielonej Sali Ruchu Piast.

- Istotna jest obiektywna ocena, zwrócenie uwagi na wady tej odzieży, jak i na jej zalety. Wasz głos jest niesamowicie ważny, bo to wasza opinia będzie miała wpływ na to w czym pracować będą pracownicy PGG - tłumaczył zebranym górnikom dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Grzegorz Ochman, cytowany na stronie Polskiej Grupy Górniczej.

Górnicy wytypowani do testów odzieży to przodowi na ścianach z dużym stażem pracy

- To zaufani pracownicy, najciężej pracujący, którzy mają największe doświadczenie. Dzięki temu możemy liczyć na rzetelne i fachowe opinie co do testowanej odzieży. Chcemy wybrać najlepszy produkt, który jest bezpieczny, wygodny i odpowiada oczekiwaniom górników - zaznacza naczelny inżynier kopalni Piast-Ziemowit ruchu Piast Przemysław Śwituła, cytowany na stronie PGG.

Nowe komplety odzieży górnicy wstępnie ocenili pozytywnie. Bluzy, spodnie oraz koszulki z długim rękawem są w ciemnych barwach, z elementami odblaskowymi.

- Wydają się wygodne, krój mi odpowiada, bluza jest dłuższa i ze stójką. Fajnie to wygląda. Ważne też, że odblaski nie krępują ruchów, a kolory są stonowane, bo nie chcę wyglądać zupełnie inaczej niż wszyscy - uważa Piotr, który 16 lat pracuje na ścianie. On i jego koledzy przyznają, że poprzednia testowana odzież nie była bez wad. Największe zastrzeżenia budził kolor - fluorescencyjne wstawki, ale również liczne odblaski, które utrudniały pracę, bowiem nie były elastyczne.

- Odblaski krępowały moje ruchy, musiałem je odpruwać. Na dodatek kolory bluzy były jasne i jaskrawe, a przecież pracujemy w warunkach, w których jest brudzący węgiel. Najgorzej było w pierwszy dzień się w tamte ciuchy ubrać i zjechać w dół. Pracuję na ranną zmianę i jak podszedłem w tym pod szyb to zrobiło się dosyć głośno - opisuje Damian, górnik przodowy z 18-letnim stażem.

Ubrania od poszczególnych producentów różnią się przede wszystkim tkaniną

Główny specjalista i koordynator z Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Marek Pawełczyk tłumaczy, że kolory czy odblaski nie są problemem, gdyż na życzenie klienta producent może niektóre elementy zmodyfikować, przy zachowaniu najważniejszych parametrów związanych z bezpieczeństwem.

Podkreśla, że ubrania od poszczególnych producentów różnią się przede wszystkim tkaniną, z której zostały wykonane. - W tej drugiej partii do testów materiał jest trudno palny. Tkanina jest trudno zniszczalna, jeżeli chodzi o wysoką temperaturę, zatem zapewnia ochronę pracownikom. To wiąże się z wyższą ceną, ale też w dłuższej perspektywie czasu, jeśli czas użytkowania będzie dłuższy niż obecnej odzieży, może okazać się przedsięwzięciem uzasadnionym również ekonomicznie - podkreśla Marek Pawełczyk, cytowany na stronie Polskiej Grupy Górniczej.

Polska Grupa Górnicza to nasza największa węglowa spółka. Koncentruje się ona na zaopatrywaniu w węgiel krajowego rynku, w tym energetyki zawodowej.