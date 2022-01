Górnicy zablokują węgiel. Możliwy uciążliwy strajk

4 stycznia związkowcy z Polskiej Grupy Górniczej rozpoczynają akcję protestacyjną, w ramach której chcą zablokować wysyłkę węgla z kopalń spółki. To odpowiedź na fiasko rozmów strony społecznej z wiceministrem aktywów państwowych Piotrem Pyzikiem i zarządem PPG.

Związkowcy z największej górniczej firmy w Polsce domagają się rekompensaty pieniężnej za przepracowane od września do grudnia weekendy lub wypłaty jednorazowego świadczenia dla załogi.

Oczekują wzrostu średniego wynagrodzenia brutto w spółce do 8200 zł, wobec 7829 zł obecnie. Chcą też rozmawiać o wysokości wzrostu wynagrodzeń w przyszłym roku oraz o przyszłości Polskiej Grupy Górniczej.

Sztab podjął decyzję, że podejmiemy czynną akcję protestacyjno-strajkową, polegającą m.in. na blokowaniu wysyłki węgla - poinformował Bogusław Hutek.



"Sztab podjął decyzję, że po Nowym Roku podejmiemy czynną akcję protestacyjno-strajkową, polegającą m.in. na blokowaniu wysyłki węgla, ale podejmiemy także inne działania" - poinformował po spotkaniu sztabu protestacyjnego szef Solidarności w PGG, a zarazem przewodniczący całej górniczej "S", Bogusław Hutek.



"Oni nas słuchają, ale nie słuchają i nie rozumieją" - powiedział przewodniczący Solidarności, Bogusław Hutek. "Dzisiaj sprzedajemy węgiel po kosztach, po niskich cenach (...) nie ma dla tego wyjaśnienia".



Przypomniał, że równolegle rozpoczęły się przygotowania do przeprowadzenia referendum strajkowego w kopalniach PGG. W zakładach górniczych będą organizowane masówki oraz akcja ulotkowa. Do referendum ma dojść po mediacjach, które prawdopodobnie będą kolejnym etapem trwającego w PGG sporu zbiorowego.



Hutek ocenił, iż wobec braku woli porozumienia ze strony zarządu PGG oraz resortu aktywów państwowych, związkowcy znaleźli się - jak mówił - "pod ścianą", stąd decyzje o protestach.



"Skoro minister Pyzik, ani zarząd PGG, nie widzą możliwości dogadania się, skoro dla nich przeszkodą jest, iż jest to dwudniowa sprzedaż węgla w PGG (wartość związkowych roszczeń - red.) - bo o takie środki chodzi - to trudno; my jesteśmy pod ścianą i musimy podjąć pewne działania" - tłumaczył lider Solidarności w PGG, podkreślając, iż górnicy - często hejtowani i oskarżani o roszczeniowość - ciężko "pracują w soboty i niedziele, w nadgodzinach, żeby dać krajowi węgiel, którego dziś wszyscy poszukują".



Przewodniczący związku Sierpień'80 w PGG Rafał Jedwabny tłumaczył, że związkowcy celowo zaplanowali rozpoczęcie protestów po Nowym Roku, aby dać zarządowi spółki i stronie rządowej czas na zastanowienie oraz powrót do rozmów. Przedstawiciele związków zadeklarowali, że są gotowi do wznowienia negocjacji w każdym terminie przed zaplanowaną na 4 stycznia blokadą wysyłki węgla z kopalń.