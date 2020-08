Górnicy zagrozili protestami i rząd szybko wywiesił białą flagę

We wtorek 11 sierpnia rozmawiano o restrukturyzacji górnictwa, w tym Polskiej Grupy Górniczej (PGG). Zespół do spraw transformacji górnictwa ma za zadanie wypracowanie szerokiego konsensusu społecznego dla koniecznych zmian w sektorze wydobywczym węgla kamiennego. Taki plan, z uwzględnieniem uwarunkowań sektora energetycznego, ma być opracowany do końca września. - Górnicze związki zagroziły protestami i rząd szybko wywiesił białą flagę - komentuje dla portalu WNP.PL Jakub Szkopek, analityk mBanku. - Prawdę mówiąc, nie sądzę, że na jesieni tego roku podjęte zostaną jakieś twarde decyzje dotyczące górnictwa. Raczej PGG i JSW otrzymają zastrzyk pieniędzy i dzięki niemu będą dalej trwać - zaznacza Jakub Szkopek.

Rząd wraz z partnerami społecznymi ma do końca września wypracować program dla Polskiej Grupy Górniczej i całego górnictwa.

Niebawem okaże się, czy wróci temat likwidacji nierentownych kopalń.

Czas szybko biegnie, a na razie niczego jeszcze nie uzgodniono.