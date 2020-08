Górnicy znów pod opieką Św. Barbary

- Święta Barbara, czyli nasza Barbórka w kopalni być musi - mówi Mirosław Durok dyrektor oddziału Piekary I Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK). - Za każdym razem gdy zjeżdżamy na dół, zaczynamy walkę z siłami natury. I w tym nie ma remisów. Trzeba wygrać - zrobić to, co do nas należy i wyjechać bezpiecznie - zaznacza Durok. Figura patronki górników wróciła właśnie do kopalni.