Górnicza ekspansja USA na obszarze Kanady

Rząd USA zamierza pomóc amerykańskim przedsiębiorstwom górniczym oraz producentom akumulatorów w ekspansji na obszarze Kanady. To część strategii, która ma na celu zwiększenie wydobycia minerałów wykorzystywanych do produkcji pojazdów elektrycznych oraz chęć przeciwdziałania chińskiej dominacji w tym sektorze gospodarki.

Obecnie około 65 proc. światowego zapotrzebowania na węgiel przypada na Chiny oraz Indie. A kiedy uwzględnimy Japonię, Koreę i kraje Azji Południowo-Wschodniej udział ten wzrasta już do 75 proc. Największy wpływ na międzynarodowy rynek węgla będą miały Chiny, na które przypada połowa światowego zużycia węgla. Chiny są największym na świecie producentem i konsumentem węgla, ale także są pionierami w zakresie technologii z obszaru odnawialnych źródeł energii.- Wzmacnianie do 2035 roku pozycji sektora węglowego pozwoli Chińczykom na posiadanie niskokosztowej energii, opartej na własnych zasobach. Da ona im możliwość utwierdzenia i tak już wiodącej ich roli w gospodarce świata oraz zbudowania odpowiedniego, twardego kapitału finansowego do zmian - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL prof. AGH Paweł Bogacz. - W ten sposób Chińczycy chcą w ciągu kolejnych 25 lat zejść do poziomu neutralności emisyjnej. Zrobią to w oparciu o zgromadzony kapitał, wypracowaną bądź przejętą technologię oraz przygotowując ludzi i gospodarkę do tej zmiany. Wówczas, za kilkanaście lat, prawdopodobieństwo sukcesu gospodarczego takiej, ambitnej polityki klimatycznej, będzie zdecydowanie większe, niż dziś. Bardzo podobną drogą chcą iść Indie, a także Indonezja - dodaje Bogacz.Japonia także stawia na węgiel - założyła ona, że w 2030 roku węgiel ma się stać głównym produktem stabilizującym system energetyczny kraju, uznając, że przy dzisiejszych i przyszłych technologiach - w tym czystych technologiach węglowych - węgiel będzie najtańszym i najbardziej bezpiecznym źródłem energii - przy odchodzeniu od energetyki atomowej. Węgiel pozostaje najistotniejszym źródłem światowej produkcji energii elektrycznej, stanowiąc 38 proc. całkowitego udziału w 2019 roku.